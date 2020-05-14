400 موظف يشاركون في جلسة حوارية عن إنجازات العمل عن بعد بالشارقة

المصدر: الشارقة- الإمارات اليوم

نظمت بلدية مدينة الشارقة جلسة حوارية افتراضية عن بعد ومن خلال الاتصال المرئي بعنوان «إشراقات إيجابية» شارك بها 400 موظف، بحضور ومشاركة مدير عام البلدية ثابت الطريفي، للحديث حول العديد من المحاور المهمة التي تعلق بخط سير العمل وخصوصاً في نظام العمل عن بعد، الذي أثبتت من خلاله البلدية قوة بنيتها التقنية وحرصها على استمرار تقديم خدماتها المختلفة للجمهور وفق أرقى المعايير، من خلال التقنيات التي وفرتها بجودة وكفاءة عالية.

وأثنى ثابت الطريفي في بداية الجلسة على الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة في مواجهة جائحة كورونا وتوجهات إمارة الشارقة التي اتخذت إجراءات وتدابير وقائية كبيرة في جميع المجالات، وقدمت محفزات اقتصادية تعكس رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة ورئيس المجلس التنفيذي لهدف تعزيز الاستثمار وتوفير جميع التسهيلات للمستثميرين وتأكيد دور الإمارة الباسمة كبيئة محفزة في جميع المجالات.

وأوضح الطريفي أن البلدية عززت من منظومة تميزها من خلال الاستغلال الأمثل لمشروعها الرقمي «سابق» في تحقيق أهدافها ورؤيتها خلال هذه الظروف وتطبيق نظام العمل عن بعد بصورة سهلة وتعزيز منظومة الابتكار وتقديم أفكار إبداعية ساهمت في إنجاز الأعمال المطلوبة بالدقة اللازمة، فضلاً عن العمل بروح الفريق وتكامل الأدوار بين جميع الإدارات التي بادرت بتقديم جميع التسهيلات في العمل من أجل البقاء على تواصل مع المتعاملين وإنجاز معاملاتهم بأقصى سرعة ممكنة، واستحداث خدمات جديدة تم تقديمها لأول مرة بصورة رقمية.

وأشاد بالجهود التي تبذلها فرق التعقيم في الميدان وتشكيل منظومة خط دفاع أول من أجل خدمة الوطن والمجتمع والحد من انتشار الفيروس، حيث وفرت البلدية كوادر عمل مؤهلة ومعدات وآليات ضخمة بالتعاون مع القطاعين الحكومي والخاص، أنجزت من خلالها مئات الآلاف من ساعات العمل لتعقيم وتطهير جميع المناطق والشوارع والمماشي والأنفاق، مشيراً إلى أن هناك أعداد كبيرة من الموظفين الإداريين حرصوا على التطوع والمشاركة في أعمال التعقيم ما يعكس دور البلدية في تعزيز ثقافة التطوع بين موظفيها وحثهم عليها بصورة مستمرة.

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