نمط جديد من التعليم الافتراضي.. الإثنين المقبل

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشفت وزارة التربية والتعلم، أمس، عن مبادرة تربوية عالمية جديدة هي الأولى من نوعها، تحت مسمى «حكاية الإمارات العربية المتحدة»، من المقرر إطلاقها يوم الإثنين المقبل، وتعتمد على التقنيات المتقدمة في تقديم نمط جديد من التعلم الافتراضي يعزز وينمي مهارات الطلبة في مجال القراءة والمطالعة ضمن قوالب جاذبة ومفيدة.

وتأتي الخطوة تماشياً مع الظروف التعليمية المستجدة، وتجاوزاً للمعوقات والتحديات الراهنة في قطاع التعليم.

وشكلت الوزارة فريقا للتنسيق مع دار الراوي للنشر والتوزيع، لتقديم مبادرة «حكاية الإمارات» والتعريف بها للجمهور لا سيما أنها لا تخاطب شرائح المجتمع في الإمارات فحسب، بل تتسم بأنها عالمية ويتسع مداها، لتستهدف القراء حول العالم.

وتمكن المبادرة الأطفال من المشاركة بشكل مباشر عبر الإنترنت، إذ بإمكانهم التفاعل مع الشخصيات داخل بیوتھم، ليصبحوا بذلك جزءا من القصة، ما يمهد لهم فهما أكبر للحوار الذي بنيت عليه القصة بشكل أكثر عمقا وإثارة.

ودعت الوزارة الجمهور للمشاركة في المبادرة التي تستهدف الأطفال في السن ما بين 4 – 11 سنة والتفاعل معها بشكل كبير لأهميتها وأهدافها ونواتجها المعرفية المميزة، علماً أنها أيضاً متاحة للجميع ومن مختلف الأعمار.

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