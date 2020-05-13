الإمارات تقدم 523 طنا مساعدات طبية لـ 47 دولة لمكافحة " كورونا"

المصدر: أحمد عابد – أبوظبي :

كشف تقرير صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، أن مساعدات الإمارات الإنسانية لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) وصلت إلى 47 دولة، حيث بلغ إجمالي هذه المساعدات حتى الآن 523 طناً من المواد والمستلزمات الطبية لإغاثة 523 ألف شخص من العاملين في الرعاية الطبية.

واستعرض التقرير طبيعة المساعدات الطبية التي قدمتها الإمارات للدول الموبوءة بفيروس كورونا، والجهود التي بذلتها سفارات وقنصليات دولة الإمارات في إيصال هذه المساعدات عبر الطائرات الوطنية، فضلاً عن الجهود التي بذلتها الإمارات في إعادة رعايا بعض الدول إلى أوطانهم، وإنقاذ رعايا دول تقطعت بهم السبل في مناطق مختلفة حول العالم، وإعادتهم إلى أوطانهم سالمين.

وشملت مساعدات الإمارات لدول العالم إمدادات طبية حيوية، بما في ذلك قفازات وأقنعة جراحية، فضلاً عن معدات الحماية الشخصية الأخرى، وآلاف من الأجهزة ووحدات الاختبار ومعدات الفحص.

الولايات المتحدة

عملت دولة الإمارات والاتحاد للطيران مع سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الدولة على إعادة 25 مواطنا أمريكيا إلى بلادهم لم يتمكنوا من السفر بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 .

وكانت سفارة دولة الإمارات في واشنطن من أوائل المتبرعين للمركز الوطني لطب الأطفال، الذي أطلق أول موقع اختبار للأطفال والمرضى الصغار المصابين بفيروس كورونا المستجد في واشنطن.

بريطانيا

حولت دولة الإمارات "إكسل لندن"، والذي يعد أكبر مكان للمعارض والمؤتمرات في العاصمة البريطانية، والمملوك بالكامل لحكومة أبوظبي، إلى مستشفى ميداني طارئ لعلاج المرضى المصابين بفيروس كورونا، ستتسع المنشأة الجديدة، التي سميت بمستشفى NHS Nightingale، لـ 4000 سرير وستكون قادرة على توفير مجموعة شاملة من مرافق الدعم الطبي للمصابين بالفيروس.

وفي 5 أبريل، سهلت دولة الإمارات إعادة 345 سائحا بريطانيا كانوا في زيارة إلى الدولة.

كوريا الجنوبية

وفي إطار جهودها الإنسانية المستمرة في الحد من آثار فيروس كورونا عالميا، قامت دولة الإمارات في 19 مارس الماضي، المساهمة في إجلاء 80 مواطنا من رعايا كوريا الجنوبية بينهم 6 يحملون الجنسية الإيرانية مع عائلاتهم، وقد تمت عملية الإجلاء من خلال نقل الركاب الكوريين الجنوبيين من طهران على متن طائرة مستأجرة إلى مطار آل مكتوم الدولي في دبي، ومن ثم تم نقلهم على متن طائرة الخطوط الجوية "آسيانا" إلى مطار "إنتشيون" الدولي بالتنسيق مع جميع الجهات المختصة والهيئة العامة للطيران المدني.

اليونان

تبرعت دولة الإمارات بـ13 طنا من الإمدادات الطبية لليونان في 26 مارس الماضي، شملت أغطية خاصة للحماية وقفازات طبية ومطهرات.

الصين

في أعقاب تفشي فيروس كورونا للمرة الأولى في ووهان، قدمت دولة الإمارات نحو 20 طنا من الإمدادات الطبية، بما في ذلك أقنعة الوجه والقفازات إلى الصين.

وفي 4 مارس ، وفي إطار مبادرة "الإمارات وطن الإنسانية"، قامت دولة الإمارات بإجلاء 215 شخصا من جنسيات مختلفة من مقاطعة هوبي الصينية إلى مدينة الإمارات الإنسانية في أبوظبي، حيث تلقوا الرعاية الطبية اللازمة.

إيطاليا

أرسلت الإمارات طائرة تحمل 13 طنا من مختلف المستلزمات الطبية والوقائية إلى إيطاليا، ليستفيد منها نحو 13 ألفا من العاملين في القطاع الطبي.

أوكرانيا

أرسلت دولة الإمارات 13 طنا من المساعدات الطبية إلى أوكرانيا لدعم أكثر من 13 ألفا من المتخصصين في الرعاية الصحية، كما أعادت 113 مواطنا أوكرانيا من دولة الإمارات إلى بلادهم.

قبرص

أرسلت دولة الإمارات طائرة مساعدات حملت 6 أطنان من الإمدادات الطبية إلى قبرص، يستفيد منها نحو 6000 من العاملين في الرعاية الصحية لمساعدتهم في مكافحة وباء كورونا.

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