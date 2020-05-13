المصدر: دبي - الإمارات اليوم

«كورونا»

انتقد متسوقون في أبوظبي، عدم مسؤولية بعض الأسر تجاه حماية أطفالهم من الإصابة بفيروس «كورونا»، إذ رصدوا اصطحاب بعضهم أطفالاً في جولات داخل محال الملابس، عقب السماح بافتتاحها أخيراً، داعين إلى منع دخول الأطفال تماشياً مع إجراءات الدولة.

تسوّل

لاحظ متسوقون يرتادون متاجر في الدولة، أن عدداً من المتسولين يوزعون الأوقات في ما بينهم، ويتناوبون التسول في أماكن معينة، بما يوحي بوجود من ينظم لهم عملهم ويوزعهم على مدار اليوم.

إعفاء

اقترح مستأجر تبني جهة مبادرة للإعفاء من الإيجارات للقطاعات المتعثرة على غرار المبادرات الحكومية، وذلك بدعوة الملاك من أصحاب الأيادي البيضاء لمساعدة المستأجرين المتعثرين.

كمامات

على الرغم من تشديد المخالفات على رمي القفازات والكمامات، إلا أن هناك إهمالاً واضحاً في العديد من المناطق، حيث توجد الكمامات والقفازات بجانب السيارات وعلى الأرصفة، ما يتطلب اتخاذ إجراءات بحق المخالفين.

خصم

عرضت مدارس خاصة في أبوظبي خصماً على الرسوم الدراسية مقداره 10%، شريطة دفع كل الرسوم قبل عيد الفطر.

مصرف

طالب متعاملون مع بنك أبوظبي التجاري في إمارة عجمان، بتخصيص أجهزة صرّاف آلية للسحب والإيداع، إذ يقتصر وجودها في المقر الرئيس للبنك على ثلاثة فقط، ما يصعّب إنجاز المعاملات، خصوصاً مع إجراءات مواجهة فيروس كورونا.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

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sekeek@emaratalyoum.com

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