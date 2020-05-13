استمرار إجراءات «الخبرة القضائية» في أبوظبي عن بُعْد

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت دائرة القضاء، في أبوظبي، عن استمرار إجراءات الخبرة القضائية عن بعد، في ظل التدابير والإجراءات الوقائية المقررة للحد من انتشار فيروس كورونا، لافتة إلى أن الخبراء المسجلين لدى الدائرة عقدوا 458 جلسة خبرة عبر الاتصال المرئي والمسموع، في مختلف التخصصات الهندسية والمالية والحسابية والإدارية، وغيرها، كما نفذت الدائرة ورشتَيْ عمل لنقل المعرفة بين الخبراء.

وأفاد مدير إدارة شؤون المحامين والخبراء في الدائرة، خميس القبيسي، بأن هذه الجهود تأتي في إطار تنفيذ خطة استمرارية الأعمال والإجراءات والجلسات القضائية التي اعتمدها وكيل الدائرة، المستشار يوسف سعيد العبري، استجابةً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء، بدعم نظام استمرارية الأعمال، وتعزيز القدرة الريادية والمتميزة للدائرة في إدارة الطوارئ والأزمات على مستوى القطاع القضائي في العالم.

وأشار إلى أن إجراءات عمل الخبرة القضائية عن بًعْد تتم عبر النظام الإلكتروني لإدارة القضايا، حيث يتم ندب الخبراء، وإيداع أمانة الخبرة، كما يتيح النظام للخبير الاطلاع على ملف الدعوى، وتقديم الطلبات للمحكمة المختصة، إضافة إلى إيداع تقرير الخبرة، بما يحقق سهولة الوصول إلى العدالة مع المحافظة على سلامة الخبراء والمتقاضين.

وأكد القبيسي أن جلسات الخبرة عن بُعْد اعتمدت معايير قانونية، حددتها إدارة التفتيش القضائي في أبوظبي، بناءً على قانوني الإثبات والإجراءات المدنية.

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