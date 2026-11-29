أبوظبي - وام

زار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة ”حفظه الله“، فارس خلف المزروعي في منزله في أبوظبي، يرافقه سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة.

أعرب فارس المزروعي عن شكره لزيارة سموه وتقديره لحرصه على تأصيل قيم الترابط والتواصل والتلاحم. وام

وتبادل سموه مع المزروعي وأفراد عائلته والحضور الأحاديث الودية.

وأعرب الحضور عن اعتزازهم بمسيرة دولة الإمارات المباركة التي تحتفي بعيد اتحادها الـ 55 سائلين المولى تعالى أن يديم عليها نعم الأمن والتقدم والازدهار.

تبادل سموه مع المزروعي وأفراد عائلته والحضور الأحاديث الودية. وام

من جانبه، أعرب فارس المزروعي عن شكره لزيارة سموه وتقديره لحرصه على تأصيل قيم الترابط والتواصل والتلاحم التي يتميز بها مجتمع الإمارات وتمثل ركيزة رئيسة في بناء مجتمع قوي ومتماسك وتسهم في تعزيز هويته ومكتسباته الوطنية.

رافق سموه خلال الزيارة، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة وعدد من الشيوخ والمسؤولين.