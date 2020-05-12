من أقول «زايد الخير»

- «إذا كان الله عزّ وجل قد منَّ علينا بالثروة، فإن أول ما نلتزم به أن نوجّه هذه الثروة لإصلاح البلاد، ولسوق الخير إلى شعبها».

- «لقد كنت أفكر دائماً في خدمة أبناء وطني.. كنت أفكر في سعادتهم قبل أن تكون لدي السلطة، وقبل أن تتوافر لي الإمكانات التي أنعم الله بها علينا مع ظهور البترول».

- «لقد علّمتنا الصحراء أن نصبر طويلاً حتى ينبت الخير.. وعلينا أن نصبر ونواصل مسيرة البناء حتى نحقق الخير لوطننا».

- «الموارد ليست لنا وحدنا، بل هي أيضاً لأبنائنا وأبناء أبنائنا».

- «المال عندنا ليس غاية في ذاته، وإنما وسيلة لخدمة الشعب».

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