"أبوظبي للتقاعد": تقديم صرف "معاشات" 18 ألف متقاعد ومستحق إلى 19 مايو

المصدر: أشرف جمال - أبوظبي

أعلن صندوق أبوظبي للتقاعد، عن تقديم موعد صرف المعاشات التقاعدية لنحو 18 ألف مواطن من المتقاعدين والمستحقين، والبالغة قيمتها 238 مليون درهم، ليكون يوم 19 مايو الجاري بدلاً عن يوم 26 من الشهر نفسه، وهو الموعد المعتاد لصرفها، في بادرة منه لدعم المتقاعدين والمستحقين ومساعدتهم على تلبية كل احتياجاتهم والتزاماتهم مبكراً، بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك.

وأكد الصندوق التزامه بصرف المنافع التقاعدية للمتقاعدين والمستحقين وفقاً لآلية تتسم بالمرونة، لاسيما في الظروف الحالية و الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا (كوفيد-19) ، وذلك حرصاً منه على التيسير على المتقاعدين والمستحقين، خصوصاً "كبار المواطنين" منهم.

وأشار الصندوق إلى أن إجمالي عدد المواطنين المتقاعدين المستفيدين من صرف المعاش مبكراً في أبوظبي يبلغ 8496، فيما يصل عدد المستحقين إلى 9498، لافتاً إلى أنه تم الانتهاء من كل التجهيزات الإدارية والفنية والتقنية، لصرف معاشات شهر مايو عبر نظام العمل عن بُعد، بالسرعة نفسها ودقة الدوام الاعتيادي، لاسيما بعد نجاح الصندوق في صرف معاشات الشهرين الماضيين بالطريقة نفسها.

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