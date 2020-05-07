شاهد .. كيف اسجابة فرق الدفاع المدني لنداء أحد السكان لإنقاذ قطته خلال حريق برج النهدة

المصدر: محمد الرفاعي _ الشارقة

لم يقتصر عمل رجال الدفاع المدني بالشارقة على تأدية عملهم في إنقاذ سكان البرج السكني الذي اشتعلت فيه النيران في منطقة النهدة قبل يومين وإطفائه فحسب، بل إن الإمكانيات المتطورة والقدرات العالية التي تتمتع بها تلك الفرق، مكنتهم من إتمام واجبهم المهني والقيام بواجبهم الإنساني، إذ قامت بعد النجاح بإنقاذ وإخلاء سكان المبنى، بتلبية طلب نائب مدير عام العمليات المركزية بشرطة الشارقة العقيد الدكتور علي بوالزود الذي استنجد به أحد سكان البرج لإنقاذ قطته المحتجزة في شقته بالبرج والتي يعتبرها كأحد أفراد اسرته.

وبعد وصول الموضوع لمدير عام الدفاع المدني العقيد سامي النقبي لم يتوانى عن إبلاغ الفرقه المتواجده بالبرج بذلك للبحث عن القطة وإنقاذها.

وعلى الفور لبى رجال الدفاع المدني النداء الانساني معرضين حياتهم للخطر رغم اشتداد ألسنة اللهب وكثافة الأدخنة المنبعثة لإنقاذ القطة الحبيسة وإرجاعها الى صاحبها الذي وجه رسالة شكر وتقدير لكل من ساعده في إنقاذ قطته.

وأكد صاحب القطة ان قطته تعد من أفراد أسرته ويعتني بها منذ مدة طويلة، وإنقاذها من قبل الفرق بالدفاع المدني أسعده .

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