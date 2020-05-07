رمضان 30 يوماً في الإمارات

المصدر: أحمد عابد – أبوظبي

توقع عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، ابراهيم الجروان، أن يكون رمضان هذا العام 30 يوماً، متوقعاً أيضا أن يكون هناك اتفاق بين أغلب الدول العربية على غرة شهر شوال.



وقال الجروان لـ"الإمارات اليوم" إن هلال شهر شوال 1441 سيولد يوم الجمعة 22 مايو 2020، الساعة 21:39 ، أي بعد غروب الشمس، ويشاهد مساء السبت، ليكون الأحد 24 مايو 2020 غرة شوال، و بهذا من المتوقع أن يكمل شهر رمضان 30 يوماً.

وأضاف أنه عادة يستمر شهر رمضان (وأي شهر في التقويم الهجري) قرابة ثلاث سنوات في الشهر الميلادي نفسه، لذا من المتوقع أن يبدأ شهر رمضان 1442هـ في 13 أبريل 2021، ورمضان 1443هـ في الثاني من أبريل 2022.



وتوقع اتفاق أغلب الدول العربية على غرة شوال، لأن عمر الهلال وقت الغروب، مساء السبت 23 مايو، أكبر من 20 ساعة في أغلب الدول العربية.

في السياق، قال إن القمر سيكتمل في 14 رمضان، مساء الخميس السابع من مايو، في الساعة 14:45 بالتوقيت المحلي.

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