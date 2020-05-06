إعادة فتح 9 أسواق «لحوم وخضراوات» بضوابط في أبوظبي

المصدر: أشرف جمال - أبوظبي

أعلنت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية أنها تعمل على إعادة فتح تسع من أسواق الخضراوات واللحوم الرئيسة في إمارة أبوظبي، وفق ضوابط صحية وتنظيمية وإجراءات احترازية حددتها الهيئة بالتنسيق مع دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، وبالتعاون مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وشركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة)، ودائرة البلديات والنقل، تعزيزاً للتدابير الوقائية التي تتخذها الدولة لضمان أعلى مستويات الوقاية من فيروس «كورونا» المستجد، والحفاظ على سلامة وصحة المستهلكين، وضمان حصولهم على احتياجاتهم من السلع الغذائية المختلفة. وبيّنت الهيئة أن الأسواق التي ستتم إعادة فتحها بمدينة أبوظبي تتضمن سوقي الخضار واللحوم في المشرف مول، ومنشآت بيع اللحوم في سوق الميناء، والسوق الأخضر في بني ياس، والسوق الأخضر في الشهامة، بينما في مدينة العين ستتم إعادة فتح سوق الخضار والفواكه ومحال بيع اللحوم (جبرة العين)، وفي الظفرة السوق المركزي (ويسترن) بمدينة زايد، وسوق الخضار والأسماك المركزي في الرويس، على أن تكون فترة دخول المستهلكين لهذه الأسواق من العاشرة صباحاً إلى السابعة مساءً في ما يتعلق بأسواق الخضار واللحوم، ومن العاشرة صباحاً إلى الخامسة مساءً لأسواق السمك التي تمت إعادة فتحها مطلع أبريل الماضي.

وأشارت الهيئة إلى أن الأوقات الرسمية لفتح هذه الأسواق تتسق مع برنامج التعقيم الوطني، وقدرة السوق على تنظيم دخول المتسوقين وتطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة، مؤكدة أن الأسواق التي سيسمح لها باستئناف نشاطها التجاري والموزعة على مناطق الإمارة، هي التي تتوافر لديها المساحة المناسبة لتداول الغذاء ضمن الظروف الراهنة، والمؤهلة بشكل كامل لتطبيق الإجراءات الاحترازية الضرورية لوقاية العاملين فيها والمستهلكين على حد سواء، على ألا يشمل قرار الفتح «الدكك وطاولات البيع»، ويقتصر على عدد محدد من المنشآت في أبوظبي والعين والظفرة.

كما حددت الهيئة جملة من الاشتراطات على مشغلي هذه الأسواق لإعادة فتحها، تتضمن إجراء فحص «كوفيد-19» لكل متداولي الأغذية فيها بالمراكز المعتمدة لشركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة)، والتقيد بالتعاميم الصادرة من الهيئة بهذا الشأن، وعدم السماح لمرتادي السوق بالدخول إلا بعد ارتداء الكمامات والقفازات وإجراء قياس درجات الحرارة، حيث سيمنع دخول الأفراد الذين تزيد درجة حرارتهم على (37.5 درجة مئوية)، وتحديد الطاقة الاستيعابية للأسواق بحيث لا يتجاوز عدد المتسوقين نسبة 30% كحد أقصى من الطاقة الاعتيادية، إلى جانب وضع مواد التعقيم عند بوابة الدخول والخروج لكل سوق، وإلزام جميع الزوار بالتعقيم قبل الدخول والخروج.

تعقيم السوق

تضمنت الاشتراطات على مشغلي الأسواق لإعادة فتحها، توفير برنامج تعقيم للسوق والمرافق يومياً، باستخدام المواد المعتمدة لضمان صحة وسلامة العاملين والمتسوقين، والتزام إدارة السوق بإحكام الرقابة على بوابات الدخول والخروج الخاصة بهذه الأسواق، بالتنسيق مع دوريات الشرطة بشكل مناسب، بحيث يتم منع دخول المستهلكين عشوائياً، والتزام جميع العاملين بالمحال بالاشتراطات الصحية والإجراءات الوقائية، لمنع انتقال فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، والتزامهم كذلك بارتداء الكمامات والقفازات طوال فترة العمل وتبديلها بشكل متكرر، إضافة إلى منع المستهلكين من لمس المواد الغذائية، والتأكد من توفير التهوية المناسبة بالسوق والمرافق، لضمان دخول هواء نظيف إلى الموقع.

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