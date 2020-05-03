تعقيم 41 مركزاً تجارياً في أبوظبي والبر الرئيس

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

نفذت بلدية مدينة أبوظبي، التابعة لدائرة البلديات والنقل ممثلة بمراكز البلديات الفرعية، حملة لتعقيم 41 مركزاً تجارياً للتسوق في أبوظبي والبر الرئيس، وذلك ضمن إطار مشاركتها في برنامج التعقيم الوطني، الذي أطلقته وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ووزارة الداخلية، للحد من انتشار فيروس كورونا وتحصين أفراد المجتمع، وذلك بالتعاون مع مركز أبوظبي لإدارة النفايات (تدوير)، وهيئة البيئة، وشرطة أبوظبي، والدفاع المدني، والعديد من المؤسسات المعنية.

وأشارت البلدية إلى أن هذه الحملة جاءت استجابة لتوجيهات القيادة باستمرار برنامج التعقيم الوطني، ليغطي بالإضافة إلى الشوارع والمماشي وجوانب الطرق وأثاث الطريق، مراكز التسوّق في إمارة أبوظبي، حيث تم التنسيق بين المعنيين في دائرة البلديات والنقل، متمثلة في بلدية مدينة أبوظبي وبين (تدوير) والشركاء الاستراتيجيين، لوضع خطة التعقيم لتشمل كل مراكز التسوق ضمن نطاق بلدية مدينة أبوظبي، حيث نفذت حملة تعقيم مراكز التسوق من الساعة الثامنة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً. وشملت حملة التعقيم ما يقارب 41 مركزاً تجارياً في مختلف مناطق أبوظبي بعدد 30 مركزاً تجارياً داخل جزيرة أبوظبي، ضمن نطاق اختصاصات بلدية مركز المدينة، وما يقارب 11 مركزاً تجارياً في البر الرئيس، ضمن النطاق الجغرافي لمراكز البلديات الفرعية في مصفح، والشهامة، والوثبة، ومدينة زايد.

350 لتراً من المعقمات

أوضحت بلدية مدينة أبوظبي أنها نفذت حملة التعقيم، من خلال العديد من الفرق والفنيين الذين شاركوا في التعقيم، مثل موظفي البلدية من مهندسين ومفتشين، بما يقارب 25 موظفاً، بالإضافة إلى ما يقارب 391 عاملاً، و55 مشرفاً ومهندساً، وتسخير 42 معدة رش يدوية، و30 معدة متحركة، وبلغ حجم مواد التعقيم المستخدمة أكثر من 350 لتراً من المعقمات.

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