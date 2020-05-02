برنامج تلفزيوني يكفل 10 آلاف يتيم خلال 5 أيام

المصدر: أشرف جمال - أبوظبي

كشفت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي أن البرنامج التلفزيوني «قلبي اطمأن»، نجح في كفالة 10 آلاف يتيم من 10 دول، بما فيها الإمارت، خلال الأيام الخمسة الأولى من شهر رمضان المبارك، وهي المبادرة التي بدأت بإعلانها عن كفالة 1000 يتيم من الأردن في ثاني أيام الشهر الفضيل.

وأفادت الهيئة بأن مبادرة «قلبي اطمأن» الخيرية الإماراتية، شهدت تفاعلاً لافتاً من متابعي البرنامج داخل الدولة وخارجها، في ضوء الأفكار المتميزة الجديدة والتغيير النوعي الذي ميّز دورته الحالية في دعم القضايا الخيرية والإنسانية.

وعزّزت مشاركة الهيئة في دعم «قلبي اطمأن» نجاح المبادرة التي امتدت لكفالة أيتام في كل من الإمارت، الأردن، لبنان، العراق، مصر، الفلبين، البوسنة، الهند، سريلانكا، وكازاخستان.

وأكدت الهيئة أن المبادرة قوبلت بترحيب لافت من المتابعين على منصات التواصل الاجتماعي لما تعكسه من قيم إنسانية تميز أهل الإمارات، وحبهم للخير، وحرصهم الدائم على رعاية وكفالة الأيتام.

ووفّرت الهيئة العديد من قنوات التبرع الإلكتروني، ضمن الإجراءات الصحية المتبعة للتصدي لفيروس كورونا، بهدف دعم كفالة 10 آلاف يتيم، وذلك عبر الرابط (https:/‏‏/‏‏www.emiratesrc.ae/‏‏QE2)، إضافة إلى موقعها الإلكتروني، وتطبيقها الذكي، وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي كـ«فيس بوك»، و«تويتر»، و«إنستغرام»، والرسائل النصية عبر اتصالات ودو، إضافة إلى حسابها في بنك أبوظبي الإسلامي.

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