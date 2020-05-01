اعتماد استخدام الهوية الرقمية في دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

اعتمد مجلس الشؤون الاستراتيجية، التابع للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، سياسة استخدام الهوية الرقمية في إمارة دبي، نظراً لما تحققه من تطوير لمنظومة الخدمات الحكومية، وتعزيز عملية التواصل بين الجهات المحلية والاتحادية والقطاع الخاص، إذ تتيح الهوية للمواطنين والمقيمين والزوار، الوصول إلى الخدمات الحكومية الاتحادية والمحلية وخدمات القطاع الخاص بسهولة.

واطلع المجلس على تفاصيل رؤية دبي الثقافية، كما اعتمد خطة تقليل الأثر البيئي لقطاع الطيران، قدمتها هيئة دبي للطيران المدني.

وتفصيلاً، اطلع المجلس، خلال اجتماعه، أمس، برئاسة سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي، عبر تقنية الاتصال المرئي، بمشاركة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، النائب الثاني لرئيس المجلس التنفيذي، وأعضاء المجلس، على تفاصيل رؤية دبي الثقافية، التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في أكتوبر الماضي، لتكون دبي مركزاً عالمياً للثقافة، وحاضنةً للإبداع، وملتقى للمواهب، حيث عرضت هيئة الثقافة والفنون في دبي الخارطة الاستراتيجية لقطاع الثقافة والفنون في الإمارة 2020 – 2025 متضمنة الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات الأداء والممكنات، إلى جانب استحداث قائمة من المبادرات مع وضع خطط للتنفيذ.

وحصرت الهيئة سبعة اتجاهات عالمية رئيسة ذات صلة وأثر إيجابي في قطاع الثقافة والاقتصاد الإبداعي، تمثلت في تعليم الثقافة والفنون في مرحلة الطفولة المبكرة والتعليم المدرسي، والتركيز على الثقافة المُرقمنة (الثقافة عبر الفضاء الرقمي)، وتعزيز الحوار بين الثقافات لخلق مجتمعات متسامحة ومتواصلة، إلى جانب توفير الممكنات اللازمة لرفع مساهمة الصناعات الإبداعية في الناتج المحلي الإجمالي، وترسيخ مفهوم الثقافة والفنون للجميع، وتعزيز دور الثقافة والفنون في حل القضايا الاجتماعية، وأخيراً تعزيز الدبلوماسية الثقافية.

واعتمد المجلس سياسة استخدام الهوية الرقمية في إمارة دبي، التي أعدتها دائرة دبي الذكية بالتعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات وهيئة أبوظبي الرقمية، في خطوة مهمة على صعيد التحوّل الرقمي نظراً لما تحققه من تطوير لمنظومة الخدمات الحكومية، وتعزيز عملية التواصل بين الجهات المحلية والاتحادية وكذلك القطاع الخاص.

وتأتي المبادرة استكمالاً لأهداف مئوية الإمارات 2071، ورؤية الإمارات 2021، الرامية إلى دعم استراتيجيات التحول الرقمي في الدولة واستراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية، بهدف توفير هوية وطنية رقمية على مستوى الدولة لجميع المواطنين والمقيمين والزوار، لتمكينهم من الوصول للخدمات الحكومية الاتحادية والمحلية بشكل سلس وسهل، إلى جانب خدمات القطاع الخاص.

كما اعتمد المجلس خلال الاجتماع الذي عقد عن بُعد خطة تقليل الأثر البيئي لقطاع الطيران، قدمتها هيئة دبي للطيران المدني، تهدف إلى استدامة الموارد وتوفير بيئة نظيفة وصحية من خلال التقليل من معدلات الانبعاث الكربوني لقطاع الطيران على المديين القريب والبعيد.

وتعتزم هيئة دبي للطيران المدني إطلاق منصة ذكية متكاملة للبيانات الضخمة في مجال بيئة الطيران، وتطبيق منهجية موحدة وواضحة في قياس الآثار البيئية ومقارنتها بالمؤشرات العالمية، إلى جانب إعداد التقارير البيئية المتكاملة عن قطاع الطيران المدني لصانعي القرار في إمارة دبي لمراقبة الأداء وضمان دقة النتائج.

ويأتي الاجتماع في إطار دور مجلس الشؤون الاستراتيجية في دعم جهود المجلس التنفيذي من خلال اقتراح الخطط والاستراتيجيات التي تسهم في تطبيق وتجسيد رؤية القيادة الرامية إلى تحقيق التميز في القطاعات كافة، وابتكار الحلول والمبادرات لتطوير الخدمات، وتحقيق الأهداف الطموحة التي ترسخ مكانة الإمارة الريادية، وتحقق سعادة ورفاهية المجتمع.

3 خصائص

تتيح الهوية الرقمية إنشاء هوية توفر ثلاث خصائص رئيسة، تتمثل في إمكانية الدخول إلى الخدمات الرقمية على مستوى الدولة بحساب واحد فقط، وبأعلى معايير الأمان، وتوفير خاصية التوقيع الرقمي المعتمد لتوقيع المعاملات أو المستندات، بالإضافة إلى طلب ومشاركة البيانات مع مزودي الخدمة بشكل رقمي، حيث توفر المنصة ما يزيد على 5000 خدمة رقمية تستهدف خدمة 300 ألف مستخدم.

7 اتجاهات عالمية في قطاع الثقافة والاقتصاد الإبداعي

- تعليم الثقافة والفنون في التعليم المدرسي.

- التركيز على الثقافة المُرقمنة.

- تعزيز الحوار بين الثقافات.

- رفع مساهمة الصناعات الإبداعية في الناتج المحلي الإجمالي.

- ترسيخ مفهوم الثقافة والفنون للجميع.

- تعزيز دور الثقافة والفنون في حل القضايا الاجتماعية.

- تعزيز الدبلوماسية الثقافية.

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