40 % انخفاضاً في أسعار الكمامات بالفجيرة

المصدر: سمية الحمادي - الفجيرة

انخفضت أسعار الكمامات في الفجيرة أكثر من 40%، حيث سجل سعر علبة الكمامات الثلاثية 64 درهماً، بعد أن كانت بـ115 درهماً، إذ منعت بلدية الفجيرة استغلال السلع، وفقاً للقرارات الصادرة عن وزارة الاقتصاد، بتحديد ربح المؤسسات والمحال المختلفة بـ5% من أسعار سلع المعقمات.

وقال مدير بلدية الفجيرة، المهندس محمد سيف الأفخم، إن البلدية تمكنت من محاربة غلاء الأسعار من خلال جولاتها الميدانية، لضمان عدم احتكار السلع في الأسواق، مشيراً إلى أن القسم ينفذ جولات ميدانية في الإمارة للتأكد من أسعار الكمامات والمعقمات باستمرار.

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