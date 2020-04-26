محمد بن راشد: كل التحية لمن ساهم معنا إنسانياً لتخفيف آثار الجائحة على الأسر المتضررة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم



قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي عبر حساب سموه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، كل التحية لمن ساهم معنا إنسانياً لتخفيف آثار الجائحة على الأسر المتضررة وفِي مساكن العمال..بنك دبي الإسلامي..وشركة إعمار..وجمعية بيت الخير..ودار البر..ومؤسسة محمد بن راشد الإنسانية .. و١٢ ألف متطوع .. وغيرهم الكثير.. مكسبنا الحقيقي في هذه الأزمة هو قيمنا الانسانية النبيلة ..

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