تعديل مواعيد افتتاح وإغلاق سوق السمك في كلباء

المصدر: سمية الحمادي - كلباء

أفاد مدير عام بلدية كلباء، المهندس عبدالرحمن عبدالله النقبي، بأن عدد المستهلكين المسموح لهم بدخول سوق السمك والخضروات المركزي لا يتجاوز 10 أشخاص، على ألا تتجاوز رحلة تسوقهم مدة 15 دقيقة للشراء والخروج من السوق، يسمح بعد ذلك بدخول فوج آخر من المتسوقين.

ولفت إلى تعديل مواعيد افتتاح وإغلاق السوق، وتمديد ساعات عمله خلال شهر رمضان المبارك، مبينا أنه سيفتح أبوابه على فترتين، صباحية تمتد من الثامنة حتى الواحدة ظهراً، ومسائية تمتد من الرابعة حتى الـ9:30، أما سوق الخضروات والفواكه، فسيبدأ عمله من الثامنة صباحاً حتى الـ 9:30 مساءً.

وذكر النقبي أن هناك شروطاً لدخول المستهلكين إلى السوق، تتضمن ارتداء الكمامة والقفاز، وتعقيم اليدين عند الدخول والخروج، وعدم لمس الخضار والفواكه والأسماك، وقياس درجة حرارة المتسوق، ومنع دخول من تزيد حرارة جسمه على 37.5.

وأشار إلى أن البلدية باشرت الحملات التفتيشية المفاجئة على المنشآت الغذائية وأسواق السمك والخضروات للتأكد من تطبيقها التعاميم الصادرة بشأن الإجراءات الاحترازية، للحد من مخاطر انتقال فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، والتأكد من التزام العاملين بارتداء الكمامات والقفازات، إلى جانب الالتزام بالاشتراطات الصحية.

وأفاد النقبي بأن البلدية لن تتهاون في تطبيق القوانين ضد المنشآت الغذائية غير الملتزمة بالتعاميم الصادرة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، مؤكداً الحرص على تطبيق الإجراءات الوقائية التي من شأنها الحفاظ على المصلحة العامة للمجتمع والالتزام بضوابط واشتراطات السلامة الغذائية، مع الالتزام بقواعد الصحة والنظافة العامة.

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