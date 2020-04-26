بالفيديو... تجمع زبائن أمام مطعم لشراء السمبوسة وبلدية رأس الخيمة ترسل مفتشين لتنظيم المكان

المصدر: مصباح أمين-رأس الخيمة

تداول رواد التواصل الاجتماعي فيديو لتجمع عدد من الزبائن أمام أحد المطاعم المتخصصة في بيع السمبوسة والباكورة في إمارة رأس الخيمة، دون أي مراعاة للظروف الصحية الراهنة ودون تطبيق إجراءات التباعد أو ارتداء الكمامات والقفازات من قبل بعض الزبائن.

حيث طالب رواد التواصل الاجتماعي بلدية رأس الخيمة باتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من تجمع الزبائن أمام المطاعم قبل وقت الإفطار من أجل شراء الهريس والسمبوسة والباكورة باعتبارها من الوجبات الشعبية المفضلة لدى المواطنين والمقيمين على موائد الإفطار.

وقال مدير عام دائرة بلدية رأس الخيمة، لـ "الإمارات اليوم"، إن البلدية بادرت على الفور بإرسال مفتشين إلى المطعم الذي شهد تجمع عدد من الزبائن من أجل تنظيم عملية دخول الزبائن، والحد من الازدحامات أمام المطاعم.

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