مُلّاك عقارات في عجمان يفاجئون مستأجرين بخفض الإيجار

المصدر: محمد الرفاعي - عجمان

فاجأ عدد من ملاك العقارات في عجمان المستأجرين لديهم بخفض قيمة الإيجارات، لاسيما المتأثرين من أزمة «كورونا»، الذين يسكنون في بناياتهم وفيللهم وتضرروا من إغلاق محالهم التجارية، وتوقفت أعمالهم بسبب حظر نشاطاتهم خلال الفترتين الماضية والحالية.

وتأتي هذه المبادرات المجتمعية لخفض قيمة الإيجارات من جانب الملاك، في ضوء مشاركتهم في الجهود الرامية إلى تخطي واجتياز الأزمة الحالية، والتخفيف عن الناس والوقوف بجانبهم، للحد من تداعيات أزمة فيروس «كورونا».

وأكد مستأجرون، لـ«الإمارات اليوم»، أنهم تفاجأوا برسائل نصية عبر «واتس أب» من الملاك ووكلائهم مفادها «بخفض قيمة الإيجارات والشيكات المطلوبة منهم، خلال الأشهر الحالية، بنسبة تراوح بين 30 و50%»، مشيرين إلى أن هذه الرسائل أدخلت في قلوبهم السعادة والاطمئنان، خصوصاً أن عدداً تأثر من الأزمة الحالية وتوقفت أعماله.

وتفصيلاً، أكد المستأجر فتحي محمد، أنه ذهب لتأجيل شيك دفعة الشقة التي يسكن فيها بسبب توقف أعمال محله، وعدم قدرته على دفع الإيجار لهذا الشهر، إذ تفاجأ من صاحب العقار بإعفائه من 50% من قيمة الإيجار لثلاثة أشهر، وتأجيل قسطه الحالي، لافتاً إلى أن هذه المبادرة أسعدته وأعطته أملاً جديداً له ولعائلته.

وقال صاحب أحد المحال، محمد الناصر: «إن مالك العقار خفّض الإيجار لمدة ثلاثة أشهر، بسبب الأزمة الحالية»، لافتاً إلى أن محله يعمل فيه ثلاثة عمال، ولديه التزام بدفع أجورهم، وخفض الإيجار يعتبر محفزاً لاستمرار أعماله وتقديم رواتب للعاملين، مشيراً إلى أهمية مبادرة الملاك بخفض الإيجارات للمستأجرين أو إعفائهم، لاسيما في ظل هذه الظروف التي تحتاج إلى التكاتف والتعاون بين جميع الأطراف.

بدوره، أكد أحد وكلاء ملاك العقارات، جمعة الغيص، ضرورة تكاتف الجهود والوقوف بجانب المستأجرين، للتغلب على تداعيات الأزمة التي يمر بها العالم حالياً.

وبين أنهم كملاك عقارات ومستثمرين أطلقوا العديد من المبادرات، التي تنوعت بين تقديم تسهيلات وتأجيل شيكات وخفض الإيجار لفترة محددة، إضافة إلى إطلاق مبادرة أخرى بخصم 50% لجميع الراغبين من موظفي الصحة والدوائر الحكومية وبعض الفئات المجتمعية في استئجار سيارة من محالهم المختلفة من دون ضمانات، حتى تنتهي الأزمة الحالية.

وبين صاحب أحد البنايات في عجمان ممن خفضوا الإيجارات - فضل عدم ذكر اسمه - أنه خفض الإيجارات رغبة منه في الوقوف إلى جانب السكان، رغم عدم معرفته بأوضاعهم الحالية، لافتاً إلى أن كثيرين من الأفراد تأثروا بالأوضاع الراهنة، ما يستدعي تكاتف الجهود لتخطي هذه المرحلة.

وأشار إلى أنه اكتفى بإرسال رسائل إلى جميع السكان مفادها بأن في حال رغبة المستأجر في تأجيل القسط لعدم قدرته على الدفع، فإنه ليس مضطراً إلى مراجعة المكتب، فجميع الشيكات لن يتم تقديمها للبنك لهذا الشهر، وعلى السكان الراغبين في الدفع مراجعة مكتب العقارات لتسديد قيمة الشيكات، مع العلم بأنه سيتم خصم ما نسبته 30% من قيمتها، نظراً إلى الظروف الحالية.

المبادرة في وقتها

أكدت المواطنة آمنة إبراهيم، أنها أرسلت رسالة عبر برنامج «واتس أب» لصاحبة الفيلا تخبرها فيها بأن دفعة شيك الإيجار جاهزة وتريد إيصالها لها، مشيرة إلى أنها فوجئت بردها برسالة أخرى بأنه تم خفض قيمة شيك الإيجار من 20 ألف درهم إلى 15 ألفاً لهذه الدفعة، تماشياً مع الأوضاع الحالية.

وبينت أن هذه الرسالة أسعدتها كثيراً، خصوصاً أن هناك أزمة يمر بها المجتمع بأكمله، وتحتاج إلى تكاتف الجهود لتخطيها، لافتة إلى أنها لم تعرف كيف تشكرها على مبادرتها كونها جاءت في وقتها.

نسبة خفض قيمة الإيجار راوحت بين 30 و50%.