البعثة الدبلوماسية الإماراتية في كولومبيا تتبرع بجزء من رواتبها للمساهمة في توفير مساعدات غذائية

المصدر: بوغوتا-الامارات اليوم

بادرت سفارة الدولة في العاصمة الكولومبية بوغوتا، بالمساهمة في توفير عدد وفير من السلال الغذائية المتكاملة، تشمل الاحتياجات الأساسية لصنع حوالي 15 ألف وجبة، يستفيد منها ما يقارب من 2000 مواطن كولومبي.

وقال سفير الدولة لدى كولومبيا سالم العويس: “مبادرة " الامارات معكم"، هي مبادرة شخصية من أعضاء البعثة الإماراتية من دبلوماسيين وموظفين، كجزء من المساهمة المجتمعية في العاصمة بوجوتا، في ظل الأوضاع الصعبة التي يعيشها العالم بأسره مع انتشار فيروس كورونا" موضحا أن "أعضاء البعثة ارتأوا اقتطاع جزء ن رواتبهم لشراء المواد الأساسية، لصنع الوجبات الغذائية لحوالي 15 ألف مواطن كولومبي".

وأضاف أن "البعثة أرسلت التبرع الى مكتب السيدة الأولى في جمهورية كولومبيا، ماريا خوليانا رويس، للإشراف على توزيعه، والتي عبرت بدورها عن خالص امتنانها وشكرها الى حكومة وشعب دولة الامارات العربية المتحدة، على اسهامهم المستمر في مساعدة الشعب الكولومبي في وهذه المساهمة تحديدا والتي تم تقديمها لمساعدة المتضررين من فيروس كورونا المستجد.



وكانت دولة الامارات أرسلت مطلع الشهر الحالي طائرة مساعدات تحمل 10 أطنان من مختلف المستلزمات الطبية والوقائية إلى كولومبيا، يستفيد منها نحو 10 آلاف من العاملين في القطاع الطبي، لدعمها في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19). وتأتي هذه المبادرة في إطار تعاون دولة الإمارات مع الدول التي تعمل على محاربة تفشي فيروس كورونا المستجد، ومن أجل تعزيز الجهود العالمية للحد من انتشاره.

وقال سالم العويس "إيصال المساعدات من قبل دولة الإمارات إلى كولومبيا يأتي تعزيزاً لإيمان بلادنا بتقديم المساعدات الحيوية عند الحاجة وإظهار التضامن مع أولئك الذين يواجهون تحديات غير مسبوقة مثل تلك التي يشهدها العالم الآن مع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)".