«مرور أبوظبي» توزع الكمامات والقفازات على ممارسي الرياضة

المصدر: أبوظبي –الإمارات اليوم

نفذت مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية بشرطة أبوظبي مبادرة تحت شعار من «أجل سلامتكم» تضمنت توزيع الكمامات والقفازات على ممارسي رياضة المشي وحثهم على التقيد بالتدابير الاحترازية التي تطبقها الدولة حاليا للوقاية من جائحة كورونا.

وكانت الدوريات الميدانية رصدت عدداً من الأشخاص يمارسون الرياضة في الفترات المسموح بها قبل بدء التعقيم الوطني غير انهم لم يكونوا ملتزمين بلبس الكمامات والقفازات.

وأوضح مدير فرع الضبط المروري الرائد ناصر بن بدوة الدرمكي أن عملية الرصد والتوزيع تمت في شارع الخليج العربي وشارع الشيخ زايد وشارع الكورنيش وجرى تنفيذ المبادرة كمشاركة تشجيعية من شرطة أبوظبي لممارسة الرياضة والتي تسهم في رفع اللياقة البدنية والمناعة للوقاية من الأمراض.

وأعرب الرياضيون بعد تسلمهم الكمامات والقفازات عن تقديرهم وشكرهم لشرطة ابوظبي التي تفاجئهم دائما بمبادراتها الإنسانية والمجتمعية المتميزة خصوصا في ظل الظروف الراهنة.