المصدر: مروة سليم - دبي

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع والهيئة الوطنية لإدارة الطوارىء والأزمات والكوارث، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، مجموعة إرشادات ونصائح إجتماعية وصحية، إلحاقاً بقرار تعديل برنامج التعقيم الوطني.

تتعلق الإرشادات بشروط تبادل الزيارات والعدد المسموح به وطرق ممارسة الرياضة خلال شهر رمضان المبارك مع عدم الإخلال بتعليمات البرنامج وتوقيته.

وأكدت الوزارة والهيئة أن تلك الإجراءات تأتي مراعاةً للعادات والتقاليد الاجتماعية المرتبطة بالشهر الفضيل وفي نفس الوقت الحفاظ على السلامة والصحة العامة.

للتعرف إلى أوقات برنامج التعقيم الوطني في أبوظبي خلال شهر رمضان اضغط هنا

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