محمد بن راشد: الإمارات بخير.. ومستقبلها إلى خير

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

بارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، للشعب الإماراتي، بقدوم شهر رمضان المبارك، مؤكــداً أن الإمارات بخـير ومستقبلها إلى خير.

وقال سموه في تغريدة على «تويتر»: «نبارك لشعبنا قدوم شهر الخير والرحمة.. ونسأل الله أن يديم على بلادنا نعمة الصحة والرفاه والأمان والاستقرار في هذا الشهر الفضيل. ونبشر شعبنا بأن بلادنا بخير.. ومستقبلنا إلى خير.. وبأن الله حفظ بلادنا بأعمال الخير.. تقبل الله منا ومنكم الصلاة والصيام وصالح الأعمال».

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