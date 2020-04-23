«الإمارات تتطوع» تطلق خطّين ساخنين لدعم كبار المواطنين وتقديم الدعم النفسي

المصدر: دبي- الإمارات اليوم

أطلقت الحملة الوطنية «الإمارات تتطوع» خطّين ساخنين للتواصل مع فئات المجتمع، ضمن مجالات التطوع الافتراضي «عن بُعد» الذي تتيحه الحملة للمواطنين والمقيمين في الدولة، في إطار تعزيز مشاركة الجميع، وتأكيد التعاون والتعاضد والتلاحم المجتمعي، دعماً للجهود الوطنية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد – كوفيد 19.

وأعلنت الحملة عن تدشين خطين جديدين وإتاحة الفرصة من خلالهما للمتطوعين عن بعد، وهما: «مبادرة نحن أهلكم - الهاتفية» التي تتيح للمتطوعين التواصل مع فئة كبار المواطنين على مستوى الدولة والرد على مكالماتهم واستفساراتهم، باعتبارهم ضمن الفئات الأكثر عرضة للخطر، والخط الثاني هو «الخط الساخن للصحة النفسية» الذي سيقدم من خلاله المتطوعون ذوو التخصصات النفسية والاجتماعية، خدمات استشارية قيّمة عن طريق التحاور مع أي فرد قد يمر بضغوط نفسية أو اجتماعية.

وأكدت الوكيل المساعد لشؤون التنمية الاجتماعية بوزارة تنمية المجتمع حصة تهلك، المتحدث الرسمي لحملة «الإمارات تتطوع»، أن الخطين الساخنين «نحن أهلكم» و«الصحة النفسية»، يعكسان حلولاً تطوعية افتراضية تواكب الواقع النفسي والاجتماعي في ظل الظروف الراهنة، بما يجسد مزيداً من التكاتف بمسؤولية تطوعية ومهنية، تأكيداً لمبدأ التماسك والتلاحم المجتمعي، وذلك من شأنه أن يترك أثراً مباشراً ويعزز الأجواء الإيجابية في البيت والأسرة وعلى نطاق المجتمع عموماً.

وقالت: إن «مبادرة نحن أهلكم الهاتفية، اجتماعية تطوعية، تتم عن طريق التواصل والتفاعل والاتصال الهاتفي، بين المتطوعين المسجلين في المنصة الوطنية للتطوع وكبار المواطنين، للوقوف على احتياجاتهم وتلبيتها عن طريق وزارة تنمية المجتمع وبالشراكة مع الجهات الرسمية المختلفة».

وأوضحت أن «نحن أهلكم الهاتفية» تأتي في هذه المرحلة، لتحقق نوعاً من التقارب الاجتماعي في ظل الأوضاع الصحية الراهنة والتي تفرض التباعد الاجتماعي، إضافة إلى دورها في الوقوف على احتياجات كبار المواطنين وتلبيتها عن طريق وزارة تنمية المجتمع أو بالشراكة مع الجهات الرسمية المختلفة، مشيرة إلى أن للمبادرة أهدافاً أخرى محفزة، فهي تجمع بين الأجيال المختلفة لنقل خبرات وتجارب كبار المواطنين، وتعزز روح التطوع وخدمة المجتمع، وغرس القيم النبيلة في نفوس أفراد المجتمع، إضافة إلى كونها بادرة إنسانية اجتماعية تطوعية تكسر الروتين اليومي والعزلة في التباعد الاجتماعي.

ودعت أصحاب الاختصاص من المرشدين والأخصائيين النفسيين والاجتماعيين من مختلف الجنسيات المقيمة في دولة الإمارات، إلى المبادرة في التسجيل كمتطوعين لتحقيق مستهدفات «الخط الساخن للصحة النفسية»، وهي مبادرة يجري تنفيذها من خلال خط ساخن مجاني على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، لدعم الذين يطلبون المساعدة على مستوى دولة الإمارات، ويتم تشغيل الخدمة من قبل متطوعي الصحة النفسية الذين يعملون عن بعد - في أي مكان مع جهاز حاسب آلي واتصال آمن بالإنترنت.

وأوضحت أن الحملة فتحت باب التطوع لمن تنطبق عليه شروط التخصص والخبرة لتأدية دور وطني ومجتمعي داعم للجهود الميدانية، بتعزيز الصحة النفسية لفئات من المجتمع عن طريق الخط الساخن، وهو خط استباقي وتفاعلي على حد سواء، ما يعني أن المتطوعين يتلقون المكالمات وفي نفس الوقت هم مسؤولون عن إجراء المكالمات الصادرة للفئات الضعيفة التي تحتاج إلى الدعم النفسي والمساعدة، إضافة إلى المكالمات التي يتلقاها المتطوعون من أشخاص تأثروا بجائحة كورونا، وذلك بعد تلقيهم التدريب المناسب الذي يؤهلهم لتقديم الخدمة، وبمجرد استماع المتطوع للمتصل بدقة، يستطيع تحديد احتياجات هؤلاء الأشخاص وحالتهم النفسية.

يذكر أن حملة «الإمارات تتطوع» تتيح لأول مرة، إلى جانب التطوع الميداني التقليدي، التطوع الافتراضي «عن بُعد» من خلال فرص متنوعة لمختلف أفراد المجتمع، تُمكّنهم من المساهمة في الحملة عن طريق تقديم خبراتهم ومهاراتهم الخاصة من منازلهم ومن أي مكان، للحفاظ على سلامتهم.

ويمكن التواصل مع منصة «متطوعين.امارات» عبر الموقع الإلكتروني: www.volunteers.ae، والاتصال: 800 - VOLAE (80086523)، وعن طريق البريد الإلكتروني:info@volunteers.ae، للحصول على إجابات وافية لمختلف الاستفسارات المتوقعة، والاطلاع على كل ما تقدمه المنصة من فرص ومزايا وخدمات لدعم التطوع والمتطوعين على مستوى دولة الإمارات.

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