الخطة الكاملة لتشغيل «مواقف» وحافلات النقل العام والعبّارات في أبوظبي خلال رمضان

المصدر: أشرف جمال -أبوظبي

أعلن مركز النقل المتكامل بإمارة أبوظبي التابع لدائرة البلديات والنقل، استمرار إعفاء أصحاب المركبات من رسوم «مواقف» خلال شهر رمضان الفضيل، حتى إشعار آخر، مؤكداً أن مراكز إسعاد المتعاملين ستظل مغلقة، مع تقييم الوضع المستجد ومن ثم إحاطة المتعاملين بأي خطوات جديدة يتخذها في هذا الشأن.

ودعا المركز المتعاملين إلى مواصلة الحصول على خدماته عبر المنصات الرقمية المتاحة على موقعه الإلكتروني والتطبيقات الذكية والتي يقدمها حالياً تحت شعار «خدماتنا من منزلك.. ملتزمون بخدمتكم».

وشدد على ضرورة الالتزام بالقوانين الخاصة بخدمة «مواقف» وعدم الوقوف في الأماكن الممنوعة وعدم إعاقة حركة المركبات والتوقف بشكل صحيح في الأماكن المخصصة للوقوف للحفاظ على انسيابية الحركة المرورية وجمالية المظهر العام للمدينة.

وفيما يتعلق بخطة عمل حافلات النقل العام خلال الشهر الفضيل، أفاد المركز بأن الحافلات ستعمل في كل من مدينة أبوظبي ومدينة العين ومنطقة الظفرة بدءاً من يوم السبت المقبل وعلى مدى شهر رمضان، من الساعة السادسة صباحاً وحتى الثامنة مساءَ، وذلك في ظل التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية المتبعة للحفاظ على صحة وسلامة المجتمع، مشيراً إلى أن جميع الحافلات كانت قد توقفت عن العمل منذ أمس ولمدة 48 ساعة بهدف إجراء عمليات تعقيم مكثفة لضمان أكبر قدر من الوقاية الصحية لمستخدمي شبكة النقل العام، قبل استئناف خدماتها وعودتها للعمل صباح السبت.

وأكد المركز أن الخدمة المجانية «حافلة عند الطلب» التي أطلقها مؤخراً للكوادر الطبية والعاملين في منشآت الرعاية الصحية، متوفرة حالياً على مدار الساعة حتى يوم السبت المقبل أي طوال الفترة التي تخضع فيها حافلات النقل العام إلى عملية التعقيم، على أن تعود إلى توقيتها المعتاد من الساعة 6 مساءً وحتى الساعة 8 صباحاً.

وأوضح مركز النقل المتكامل أنه سيتابع عن كثب حركة حافلات النقل العام في الإمارة خلال شهر رمضان وقد يعدل جداول الرحلات والتواتر الزمني لبعض الخدمات بما ينسجم مع الاحتياجات اليومية للركاب خلال الشهر، ومع الأخذ بعين الاعتبار الأوقات الاستثنائية الراهنة.

وعن أوقات خدمات وسائل النقل البحري والعبارات في شهر رمضان، أعلن المركز أن خدمات النقل البحري العام بين جزيرتي السعديات ورأس غراب ستبقى متوقفة حتى إشعار آخر في ظل التدابير الوقائية الاحترازية المتخذة للحفاظ على أعلى معايير الصحة والسلامة العامة في قطاع النقل،

أما بالنسبة لخدمات ومواعيد عمل عبارات جزيرة دلما فستكون جميع أيام الأسبوع (ما عدا يومي الخميس والسبت) بمعدل رحلة واحدة لجزيرة دلما الساعة 07:00 صباحاً، ولميناء جبل الظنة 4:00 مساءً، ويومي الخميس والسبت (رحلتان)، إلى جزيرة دلما، الأولى الساعة 1:30 ظهراً والثانية 06:00 مساءً، ومثلهما لميناء جبل الظنة، الأولى 10:00 صباحاً، والثانية 4:00 مساءً.

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