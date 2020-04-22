حاكم رأس الخيمة يأمر بالإفراج عن 584 من نزلاء المؤسسة الإصلاحية والعقابية بمناسبة شهر رمضان المبارك

المصدر: رأس الخيمة - وام

أمر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، بالإفراج عن 584 نزيلاً من نزلاء المؤسسة الإصلاحية والعقابية في رأس الخيمة ممن صدرت بحقهم أحكام باتة ونهائية، وتكفل سموه بسداد كافة الالتزامات المالية المترتبة عليهم جراء تلك الأحكام وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وتأتي هذه الخطوة الكريمة في إطار حرص صاحب السمو حاكم رأس الخيمة على إعطاء السجناء المفرج عنهم فرصة أخرى لبدء حياة جديدة وللتخفيف من معاناة أسرهم.

ووجه سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة رئيس مجلس القضاء، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أمر صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بالإفراج عن المشمولين بالعفو من نزلاء المؤسسة الإصلاحية والعقابية في رأس الخيمة وبالتنسيق مع القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة قبل بداية الشهر الفضيل.

وقال النائب العام لإمارة رأس الخيمة المستشار حسن سعيد محيمد، إن مكرمة صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي بالعفو عن بعض المحكوم عليهم تأتي في إطار حرص سموه على منح المشمولين بالعفو الفرصة لمعاودة الاندماج في نسيج المجتمع وإدخال السرور والبهجة على قلوب عائلات المفرج عنهم وذويهم في هذا الشهر الفضيل.

وتوجه النائب العام بالشكر إلى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي على أمره السامي الذي أدخل السعادة في نفوس الأسر التي تنتظر الالتقاء بذويها، كما توجه بالشكر إلى سمو ولي عهد رأس الخيمة رئيس مجلس القضاء، على متابعته الدائمة والمستمرة والتي يوليها للنيابة العامة والقضاء في رأس الخيمة.