بالفيديو.. محمد بن راشد: الإمارات تقف صفاً واحداً ضد التحديات الراهنة

المصدر: دبي ـالإمارات اليوم

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن «دولة الإمارات تقف اليوم صفاً واحداً بكل مواطنيها ومقيميها ضد التحديات الراهنة، ونسابق الزمن لتكون دولتنا أكثر جاهزية للتعاطي بكفاءة عالية مع مختلف الظروف»، مشيداً بجهود الطواقم الصحية على مستوى الدولة، والجهود التي تبذلها الجهات الحكومية والمحلية للحفاظ على سلامة وصحة المجتمع.

جاء ذلك خلال ترؤس سموه، أمس، اجتماع مجلس الوزراء، الذي عُقد بتقنية الاتصال المرئي «عن بعد»، حيث استضاف سموه مجموعة من أبطال خط الدفاع الأول «عن بعد»، ممن يعملون في مراكز تقديم الخدمات للجمهور والمصابين بفيروس كورونا المستجد، للاطمئنان على صحتهم، وسير العمل في المراكز والمؤسسات التي يعملون بها، والوقوف على ملاحظاتهم ومقترحاتهم لتطوير خطط العمل، وجاهزية المؤسسات الصحية.

حيث تمت استضافة كل من مدير إدارة المستشفيات، الدكتورة كلثوم البلوشي، واستشاري أمراض قلب تداخلية مدير مستشفى القاسمي، الدكتور عارف النورياني، والممرضة أسماء الشحي.

وقال سموه في حديثه لأبطال خط الدفاع الأول: «اليوم أنتم تضربون أروع الأمثلة في التضحية، والجميع يتعلم منكم معاني العطاء والإنسانية والمسؤولية، ونحن نثمّن كل ثانية وكل جهد وطاقة تسخّرونها لسلامة المواطنين والمقيمين، مع علمكم ومعرفتكم بالخطر الذي تواجهونه كل يوم من أجل سلامتنا وحماية وطننا».

وقال سموه «وقفتكم وأفعالكم ستظل محفوظة في تاريخنا ولأجيال مقبلة.. أنتم أبطالنا وسندنا وحصننا الحصين، ودرع الإمارات الواقي».

كما توجه سموه بالشكر إلى المقيمين ممن يعملون في القطاع الصحي، والمتطوعين في خدمة المجتمع، قائلاً سموه «فخورون بإخواننا المقيمين من الأطباء والممرضين والمسعفين الذين يشاركوننا هذا الظرف الاستثنائي».

وأضاف سموه «نشكر أهاليكم.. آباءكم وأمهاتكم.. أبناءكم.. كل التقدير والامتنان لهم.. هم أبطال هذه المرحلة كذلك، ونحن مستعدون كل الاستعداد لدعمكم، فكلنا فريق واحد.. نخدم بلداً واحداً.. وضد عدو واحد».

واطلع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في بداية الاجتماع، على عرض من الوزراء للإحاطة حول آخر مستجدات الإجراءات المتخذة في الحكومة للتعامل مع تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، خلال الاجتماع، أن الوزارة، ومن خلال بعثاتها التمثيلية في الخارج، وبالتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة، نجحت في تنسيق عودة 3524 طالباً وإعادتهم إلى أرض الوطن سالمين، قبل وخلال فترة تعليق الرحلات الجوية.

وأوضح سموه أن هؤلاء الطلبة الذين تم تنسيق عودتهم إلى الدولة يشكلون نحو 96% من الطلبة المبتعثين للدراسة في الخارج، مشيراً إلى أنه تم تطبيق إجراءات الحجر الصحي عليهم، وتُجرى لهم الفحوص المستمرة لضمان صحتهم وسلامتهم.

كما تحدث وزير الصحة ووقاية المجتمع، عبدالرحمن بن محمد العويس، خلال الاجتماع، عن مستجدات الوضع الصحي في الدولة، قائلاً «إننا نطور باستمرار آليات التقصي النشط للكشف عن المصابين، بالاعتماد على مختبراتنا المتطورة ذات الطاقة الاستيعابية العالية والكفاءة في التشخيص السريع والدقيق، إضافة إلى توافر أحدث الوسائل العلاجية الذكية، والبنية التكنولوجية المبتكرة في مجال الصحة الرقمية والتطبيب عن بعد لمنع العدوى، والتي تختصر الوقت والجهد، لنسابق الزمن في تطويق جائحة كورونا، وحصر أصحاب الحالات المصابة والمخالطين لهم، وعزلهم، لحماية صحة أفراد مجتمع الدولة».

وتابع «بفضل جهود فرقنا الطبية، بلغنا أرقاماً قياسية في عدد الفحوص الطبية، بعدد 790 ألف فحص، حتى بداية الأسبوع الجاري، وبمعدل يفوق 82 ألفاً و291 فحصاً لكل مليون نسمة، متقدمين على معظم الدول».

وأضاف أن «التقارير الدورية التي تصلنا من الميدان تبشرنا بأن معظم الإصابات مستقرة، وتتلقى العناية الصحية اللازمة، التي يقدمها الكادر الطبي والفني والتمريضي بكل همة وعزيمة والتزام وطني وإنساني».

وأكد العويس أن «جميع الكادر الطبي يتمتعون بمعنويات عالية وحماس واندفاع لتأدية واجبهم الوطني والإنساني، ويؤكدون دائماً الجاهزية التامة للتعامل مع كل المستجدات، وتلبية كل الاحتياجات، متزودين برسائل التحفيز والثناء التي تصلهم من القيادة الرشيدة، التي تمثل وساماً يعتزون به للمضي قدماً بكل ثبات وإصرار في مهمتهم الطبية والإنسانية لدرء مخاطر الفيروس عن مجتمع الدولة بكل شجاعة وبسالة، ونؤكد حرصنا على توفير تدريب ودورات تثقيفية بشكل دوري، واطلاعهم على أحدث طرق الوقاية من المرض وتجنب العدوى خلال العناية بالمرضى، كما نقوم بالفحص الدوري لهم، للتأكد من عدم إصابتهم بالفيروس».

من جانبه، استعرض وزير الاقتصاد، المهندس سلطان المنصوري، خلال الاجتماع، مستجدات الأسواق، وتوافر السلع الأساسية للجمهور، قائلاً إنه تم العمل خلال الفترة الماضية على تأمين وتوريد السلع الغذائية الأساسية من مصادرها، والتأكد من المخزون الغذائي في منافذ البيع، والتي تتوافر لفترة تمتد من ثلاثة إلى ستة أشهر مقبلة.

وأضاف «عملنا من خلال جهود الوزارة على ضمان التأكد من عدم إعادة تصدير أي سلعة غذائية قد تؤثر في حاجة السوق الإماراتية لها، وضبط أسعار السلع، وضمان عدم ارتفاعها، وتكثيف التفتيش والرقابة على منافذ بيع السلع، بالتعاون مع دوائر التنمية الاقتصادية في كل إمارة، لضمان حماية المستهلك».

واعتمد مجلس الوزراء خلال جلسته عدداً من القرارات والمبادرات، في إطار الإجراءات الاحترازية الوطنية للتعامل مع فيروس «كوفيد19»، ومنها تشكيل فريق لدراسة الاستغلال الأمثل للمنشآت الحيوية خلال الطوارئ والأزمات، برئاسة الوكيل المساعد لقطاع تخطيط البنية التحتية في وزارة تطوير البنية التحتية، وعضوية ممثلين من الجهات الاتحادية، وهي وزارات: الداخلية، والتربية والتعليم، والصحة ووقاية المجتمع، والهيئة العامة للرياضة، والهيئة الوطنية لإدارة الكوارث والطوارئ والأزمات، وبرنامج الشيخ زايد للإسكان، وكليات التقنية العليا، ومجلس التعليم في أبوظبي.

ويختص الفريق بإعداد خطة الاستغلال الأمثل للمنشآت الحيوية بالدولة خلال الطوارئ والأزمات، ودراسة آليات وإجراءات تحويل استخدامها عند الحاجة لأغراض تخدم مختلف القطاعات الاستراتيجية بالدولة، ووضع آليات وإجراءات تحويل المرافق العامة والحيوية بالدولة، كالمستودعات وقاعات المعارض والمدارس وغيرها، مع إمكانية تجهيزها على الفور كمرافق صحية تخدم أهداف الوقاية والمعالجة والتشخيص والتخزين بكل أنحاء الدولة، عند الحاجة لذلك.

كما اعتمد المجلس تشكيل فريق عمل الفرص الوطنية للمرحلة المقبلة في مجال الموارد البشرية الحكومية، برئاسة مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، وعضوية كل من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ووزارة شؤون الرئاسة، ومكتب رئاسة مجلس الوزراء، وهيئة تنظيم الاتصالات.

وسيتولى الفريق ضمن اختصاصاته دراسة ملف الموظفين في الحكومة الاتحادية من خلال ‌إعداد منظومة الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية بطريقة تضمن تحقيق الأهداف الحكومية، وتواكب المتطلبات الحالية والمستقبلية، ووضع خطط تطويرية، بحيث يتم تطوير مهارات الموظفين بدعم المنصات التعليمية الافتراضية، ووضع تدابير لرفع إنتاجية الموظفين خلال الفترة المقبلة.

محمد بن راشد:

«نسابق الزمن لتكون دولتنا أكثر جاهزية للتعاطي بكفاءة عالية مع مختلف الظروف».

نائب رئيس الدولة لأبطال خط الدفاع الأول:

«تضربون أروع الأمثلة في التضحية.. والكل يتعلم منكم معاني العطاء والإنسانية والمسؤولية».

«وقفتكم وأفعالكم ستظل محفوظة في تاريخنا ولأجيال مقبلة.. أنتم أبطالنا ودرع الإمارات الواقي».

«نثمّن كل ثانية وكل جهد وطاقة تسخّرونها لسلامة المواطنين والمقيمين».

«فخورون بإخواننا المقيمين من أطباء وممرضين ومسعفين المشاركين في الظرف الاستثنائي».

عبدالله بن زايد:

«إعادة 3524 طالباً إلى أرض الوطن سالمين قبل وخلال تعليق الرحلات الجوية».

العويس:

«الوزارة أجرت 790 ألف فحص طبي حتى بداية الأسبوع الجاري».

المنصوري:

«ضبط أسعار السلع وتكثيف التفتيش والرقابة على منافذ البيع».

96 %

من الطلبة المبتعثين للدراسة في الخارج عادوا إلى الوطن سالمين.

تشكيل فريق عمل الفرص الوطنية للمرحلة المقبلة في مجال الموارد البشرية الحكومية.

فريق لدراسة الاستغلال الأمثل للمنشآت الحيوية خلال الطوارئ والأزمات.

الموارد الوراثية والتقاسم العادل

اعتمد مجلس الوزراء، أمس، عدداً من القرارات والتشريعات، حيث اعتمد المجلس خلال جلسته إصدار قانون اتحادي بشأن الحصول على الموارد الوراثية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها، الهادف إلى حماية وصيانة الموارد الوراثية، والحد من استنزافها، واستدامتها، للاستفادة منها، وتنظيم الحصول عليها وتداولها من أجل الإسهام في حفظ واستدامة التنوع البيولوجي في الدولة، وحصر وتجميع وتصنيف وتوثيق الموارد الوراثية ومشتقاتها، وما يرتبط بها من معارف وممارسات تقليدية وتراثية وابتكارات، إلى جانب تعزيز وتشجيع البحوث التي تسهم في حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام. وتعرف الموارد الوراثية بأنها أي مواد ذات أصل نباتي أو حيواني أو كائنات دقيقة أو غيرها من الأصول، تحتوي على وحدات حاملة للوراثة، وذات قيمة فعلية أو محتملة.

وفي الإطار نفسه، اعتمد المجلس إصدار قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنظيمية للقانون الاتحادي بشأن قانون الإجراءات المدنية، في إطار مواكبة المستجدات وتطوير الإجراءات المدنية وفق أفضل الممارسات، كما اعتمد المجلس إصدار قرار في شأن تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي، الهادف إلى تنظيم الإجراءات وتوحيدها لتوفير بيانات المستفيد الحقيقي لدى جميع سلطات الترخيص والمنشآت والمناطق الحرة غير المالية، وبما يضمن تحقيق الثقة وسلامة الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستثمار الأجنبي.

تنمية قطاع الزراعة

اعتمد مجلس الوزراء، أمس، قراراً بتشكيل فريق عمل لدراسة تنمية قطاع الزراعة الحديثة في الدولة، برئاسة وزيرة الدولة، مريم المهيري، وعضوية ممثلين من الجهات الحكومية والقطاع الخاص وعدد من المنظمات الدولية ذات الصلة، بحيث يتولى الفريق دراسة آليات تبني الإنتاج المحلي للتكنولوجيا الحديثة، وتطوير ممكنات الارتقاء بالقدرة على توفير المنتجات الغذائية لتلبية احتياج السوق، بصورة جزئية أو كلية، من خلال رفع تنافسية المنتج المحلي، والإسهام في رفع القدرة على مواجهة التغيرات العالمية في قطاع الأغذية، إلى جانب التركيز على خلق الفرص التجارية، وتمكين الوصول إلى الأسواق المحلية من خلال اقتراح التشريعات والسياسات المعنية بتحسين كلفة الإنتاج ورفع معدلات التنافسية.

مواءمة الكفاءات السلوكية

اعتمد مجلس الوزراء، أمس، نظام إدارة الأداء لموظفي الحكومة الاتحادية، ويستهدف النظام إرساء قواعد الأداء ومعايير التقييم السنوي للموظفين، وتحديد مستويات الأداء التي تُستحق عنها العلاوة الدورية، واعتماد مستويات الأداء المطلوبة للترقية، ورسم مسار التظلمات من نتائج تقييم الأداء السنوي.

وجرى تحديثه من خلال إضافة الكفاءات التخصصية مع مواءمة الكفاءات السلوكية، بما يتوافق مع نموذج الإمارات للقيادة الحكومية، ومنح المرونة الكافية للرئيس المباشر والموظف لمراجعة وثيقة الأداء السنوي طوال العام من حيث تعديل الأهداف أو إضافة أهداف جديدة، ووضع آليات لتقييم الموظفين المكلفين إنجاز مشروعات متخصصة في جهات عملهم، إلى جانب وضع أطر لتقييم أداء الموظف الملتحق بالخدمة الوطنية أو المجاز دراسياً.