4 مواقع لمدفع الإفطار في دبي.. دون جمهور

المصدر: محمد فودة - دبي

أنهت القيادة العامة لشرطة دبي تجهيزاتها لإعداد مدافع الإفطار، التي ستوزع في أربع مواقع بالإمارة، خلال شهر رمضان المبارك، كما جرت العادة كل عام، لكن دون جمهور، وذلك كإجراء احترازي للحماية من فيروس كورونا.

وأكد آمر وقائد فريق إطلاق المدفع في الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، الرائد عبدالله طارش العميمي، اتخاذ جميع الترتيبات النهائية بشأن الاستعداد للإعلان عن ثبوت الشهر الفضيل، تماشياً مع الأعراف والعادات والتقاليد التي درجت القيادة العامة لشرطة دبي على العمل بها، خلال شهر رمضان، باستخدام مدافع الإفطار لإعلام الصائمين بموعد إفطارهم يومياً.

وقال العميمي إن «القيادة العامة لشرطة دبي حريصة على الحفاظ على هذه الطقوس الرمضانية، التي تشمل الإعلان عن حلول شهر رمضان وموعد الإفطار، بالإضافة إلى ثبوت العيدين»، مشيراً إلى أنه تم تشكيل طاقم عمل في كل موقع من المواقع التي تم اختيارها لتوزيع مدافع الإفطار، وهي: الخوانيج وأتلانتس النخلة وبرج خليفة ومصلى العيد في منطقة المنخول.

وأضاف أن مدفع رمضان من الرموز المميزة في الشهر الفضيل، نظراً لجذبها الأسر والسياح كل عام، إلا أن هذا العام ونظراً للظروف التي يمر بها العالم أجمع، وفي إطار التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية التي تقوم بها إمارة دبي، والرامية للحفاظ على الصحة العامة، وتنفيذاً للتوجيهات الصادرة من الجهات المختصة في الدولة، ولما تقتضيه المصلحة العامة وسلامة جميع شرائح المجتمع، تقررت إقامة فعاليات مدافع رمضان لهذا العام دون جمهور، لذلك تم اختيار مدافع رمضان في هذه المواقع، نظراً للكثافة السكانية التي توجد بها، حيث يمكنهم مشاهدة مدفع الإفطار من منازلهم، كما يمكن للجميع مشاهدته من خلال التلفاز.