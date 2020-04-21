«طرق دبي» تخصص حافلات ومركبات لنقل المتعافين من «كورونا» حصرياً

المصدر: هنادي أبونعمة - دبي

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات عن تخصيص حافلات ومركبات أجرة للاستخدام الحصري في نقل المخالطين والمتعافين من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وذلك بالتنسيق مع هيئة الصحة في دبي، مؤكدة أنها اتخذت قراراً بدعم عمليات التشغيل اليومية، حرصاً على تنفيذ الإجراءات الاحترازية المتخذة على مستوى الدولة للحد من انتشار الفيروس.

وقالت الهيئة إن توفير عمليات نقل آمنة يأتي في إطار جهود هيئة الطرق والمواصلات، الهادفة إلى تعزيز ودعم جهود خط الدفاع الأول لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأوضحت أنها خصصت 15 حافلة و40 مركبة أجرة لتشغيلها حصرياً لنقل الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا، بالتنسيق مع هيئة الصحة، وتحت إشراف فريق عمل ميداني مختص بإدارة حركة الحافلات، مع توفير جميع المستلزمات الخاصة للوقاية من عدوى الفيروس.

وتابعت الهيئة أنها خصصت خطاً ساخناً مع اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي لنقل الحالات المُخالطة من مناطق معينة إلى مواقع الحجر الصحي، وكذلك توصيل الحالات التي تماثلت للشفاء إلى منازلهم، فضلاً عن تسهيل نقل المسافرين من وإلى مطار دبي مع توفير جميع اشتراطات الوقاية والسلامة.

وأكدت الهيئة أنها اتخذت جميع الاحتياطات اللازمة لضمان سلامة السائقين والركاب المخالطين، حيث يتم تعقيم الحافلات والمركبات بعد كل عملية نقل للحالات، وكذلك توفير فريق التعقيم في مناطق التحميل، وتطبيق التباعد الجسدي في الحافلة، وتكثيف عملية التعقيم بعد انتهاء الرحلات.