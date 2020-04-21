مواطن يتبرع لأبناء الأسر المتعففة بـ35 جهازاً لوحياً للتعلم عن بعد

بادر أحد المواطنين من إمارة عجمان على خلفية إعلان نشره تاجر للأجهزة اللوحية خفض أسعارها دعماً منه للطلبة ولعملية التعليم عن بعد، بشراء 35 جهاز (لاب توب)، والتبرع بها للأسر المتعففة من ذوي الطلبة المتعسرين، لتمكينهم من الاستفادة الانتظام في الدراسة، وذلك من منطلق مسؤوليته المجتمعية والإنسانية في مساندة الفقراء والمحتاجين.

وأكد المواطن علي الطاهر لـ«الإمارات اليوم» أنه شاهد إعلاناً مصادفة على وسائل التواصل الاجتماعي يحتوي على منشور قام صاحبه التاجر بتخفيض أسعار الأجهزة اللوحية والـ(لاب توب) بشكل كبير، دعماً منه لعملية التعليم عن بعد، ما دفعه إلى التواصل مع صاحب الإعلان لشراء بعضها.

وأضاف أنه تفاجأ بعد تواصله مع التاجر بسعر الـ(لاب توب) الواحد الذي خفضه إلى نصف سعره السوقي، لافتاً إلى أنه عندما سأله عن السبب، قال إنه يريد دعم العملية التعليمة والطلبة الذين لا يستطيعون شراء الأجهزة بسعرها الحقيقي، كمبادرة منه، ويبيع الأجهزة بأقل من كلفتها، ما جعله يشتري 35 جهازاً لوحياً منه، ليكون مساهماً في عملية دعم مبادرات الدولة في إنجاح التعليم عن بعد.

وأشار إلى أنه بحث عن الكثير من الخيارات لدعم المبادرات الوطنية في ظل الأزمة الراهنة، لافتاً إلى أن التعليم يعد من الأساسيات والأولويات الحالية، وارتأى بأنه بتوفير الأجهزة قد ساهم بتوفير استمرار تعليم لطالب من أسرة متعسرة.

وبين أنه تواصل مع جهة لديها معلومات وبيانات لأسر معوزة ومتعسرة، واستفسر عن آلية توصيل الأجهزة لها، مشيراً إلى أن دعم طلبة العلم ومساندتهم على إتمام دراستهم، من خلال توفير كافة الأدوات وتذليل الصعوبات والمعوقات التي تواجههم يعتبر من الواجبات الوطنية على جميع القادرين والميسرة حالتهم المادية، إذ يعتبر عدد الأجهزة التي تبرع فيها ليست كبيرة، لكنها ساهمت بتوفير التعليم عن بعد لـ35 أسرة، داعياً الجميع إلى المساهمة في المبادرات الاجتماعية التي ترمي إلى تذليل الصعاب والوقوف مع المتأثرين من الأزمة الحالية والتصدي لها للتمكن من اجتيازها.

وأضاف أن الظرف الراهن وما تتخذه الدولة والجهات المختصة من تدابير احترازية لمواجهة انتشار وباء كورونا، تضمنت تفعيل آلية التعليم عن بعد، فإن هناك العديد من المؤسسات التي ساهمت في دعم الأسر التي ليس في مقدورها شراء أجهزة لوحية لأبنائها ليواصلوا من خلالها دراستهم، وتعتبر مبادرته الشخصية بشراء هذه الأجهزة جزءاً صغيراً لدعم مبادراتهم التعليمية، وتوفير أجهزة لوحية للطلبة.

وأكد أنه سيبقى مستعداً لتقديم الدعم لمن يحتاجه من الطلبة، وذلك لمساعدة أكبر عدد ممكن من الطلبة.