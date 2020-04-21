الدراسة عن بعد لنزلاء المؤسسة العقابية في عجمان

المصدر: عجمان- الإمارات اليوم

طبقت القيادة العامة لشرطة عجمان بالتعاون مع منطقة عجمان التعليمية "نظام التعليم عن بعد" للنزلاء، وذلك دعماً للتوجه الحكومي في التحول الذكي ولتقديم الخدمات والبرامج عن بعد لضمان سلامة وحماية أفراد المجتمع واستمرارية الأعمال.

وقال مدير إدارة المؤسسة العقابية والاصلاحية في عجمان العميد مبارك خلفان الرزي: بالتعاون مع منطقة عجمان التعليمية تم إنشاء حساب خاص لكل نزيل باسم مستخدم ورقم سري يتمكن من خلاله الدخول إلى برنامج محمد بن راشد للتعليم الذكي بما يتيح للنزلاء مواصلة دراستهم أسوة بالطلاب الاخرين.

وأضاف أنه تم تطبيق نظام التعليم عن بعد للنزلاء جاء حرصاً على تنفيذ استمرارية البرامج الإصلاحية والتأهيلية والتي تتضمن البرامج التعليمية لاستكمال دراسة النزلاء لتعليمهم، وتم تطبيق النظام بالتعاون المنطقة التعليمية لتوفير الحصص التدريسية عن بعد عبر نظام اتصال الفيديو وفق إجراءات ورقابة أمنية ومتابعة المتعلمين اثناء الحصص الدراسية.