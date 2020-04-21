ضبط كمامات ومعقمات وأدوية غير مطابقة للمعايير الصحية بالشارقة

المصدر: الشارقة- الإمارات اليوم

تمكنت بلدية مدينة الشارقة من خلال فرق التفتيش التابعة لإدارة الرقابة والتفتيش البلدي بقطاع خدمة المتعاملين، وبالتعاون من دائرة التنمية الاقتصادية والقيادة العامة لشرطة الشارقة من ضبط كمية من المعقمات والكمامات والأدوية غير المطابقة للاشتراطات، بحوزة شاب آسيوي، قام بتخزينها في منزله بغرض التكسب غير المشروع، واستغلال الظروف الحالية، حيث تم ضبطه أمام منزله عندما كان يهّم بنقل بعض المضبوطات إلى مركبته، تمهيداً لتوزيعها في السوق.

وأكد مساعد المدير العام لقطاع خدمة المتعاملين خالد بن فلاح السويدي أن فرق التفتيش تمكنت من ضبط الشاب أمام منزله خلال نقل بعض المضبوطات، وبالتحقيق معه تبّين أن هناك كمية أخرى قام بتخزينها داخل منزله، حيث قام بتحويل إحدى الغرف إلى مستودع لتخزين هذه المواد، وعلى الفور تواصلت البلدية مع دائرة التنمية الاقتصادية والقيادة العامة لشرطة الشارقة، وتم ضبط كميات من الأدوية والمعقمات والكمامات غير المطابقة للمعاير الصحية والاشتراطات، حيث تمت مصادرتها جميعها، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة بحق صاحب العلاقة.

وأوضح السويدي أن المضبوطات كانت عبارة عن 1800 علبة معقم تم تزويرها وتقليدها، و1000 كمامة و200 علبة دواء، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل دائرة التنمية الاقتصادية بخصوص المضبوطات، فيما قامت البلدية بمخالفة الشخص صاحب العلاقة وتوقيع غرامة مالية على المركبة والمنزل.

وأشار مساعد المدير العام لقطاع خدمة المتعاملين إلى أن فرق العمل تمتاز بالدقة والملاحظة وعلى درجة عالية من الكفاءة في أداء مهامها، كما أن البلدية لا تتهاون مع كل من تسوّل له نفسه لإلحاق الضرر بأفراد المجتمع، وخصوصاً في ظل الظروف الحالية وزيادة الطلب على عدد من المنتجات، وستواصل البلدية جهودها بالتعاون مع الجهات المعنية وجولاتها التفتيشية واتخاذ الإجراءات الرادعة بحق المخالفين.

وتهيب البلدية بجميع أفراد المجتمع عدم شراء أية منتجات إلا من خلال منافذ البيع المعتمدة والرسمية، وضرورة التواصل معها من خلال مركز الاتصال على الرقم 993 للإبلاغ عن أية ملاحظات أو تجاوزات.