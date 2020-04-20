«زايد للإسكان» يدعم 10 آلاف مشروع سكني لشركات وطنية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشفت مدير عام برنامج الشيخ زايد للإسكان، المهندسة جميلة محمد الفندي، البرنامج يدعم أكثر من 10 آلاف مشروع سكني فردي لشركات مقاولات ومكاتب استشارات وطنية، ضخّ من خلالها ما يقارب 249 مليون درهم خلال شهر مارس الماضي من العام الجاري لسوق المقاولات في الدولة، وذلك ضمن دفعات المشاريع التي ينفذها البرنامج في المشاريع السكنية الفردية للمواطنين.

وأعلنت الفندي عن حزمة محفزات أطلقها البرنامج في ظل ما يمر به العالم من تداعيات بسبب انتشار فيروس كوفيد 19، جاءت لتضمن استمرارية الأعمال في الخدمات الإسكانية التي يقدمها البرنامج للمتعاملين والتأكيد على المضي قدماً نحو تحقيق الاستقرار السكني في الظروف كافة.

وأكدت الفندي أن البرنامج لن يألو جهداً في تحقيق توجهات حكومة دولة الإمارات للسير قدماً نحو تقديم الخدمات الإسكانية للمواطنين في ظل الظروف الحالية من خلال الدعم الكبير الذي توليه القيادة الاستثنائية التي تضمن تحقيق سعادة المواطنين في جميع الظروف ودعم الاقتصاد الوطني والبنى التحية التي تُعتبر أحد أهم القطاعات الحيوية في الدولة.

وأشارت إلى أن البرنامج قدَّم حزمة من التسهيلات في هذا القطاع الحيوي لتسريع صرف الدفعات لشركات المقاولات من خلال تقليص مستندات صرف الدفعة الختامية والاعتماد على مستند واحد بالإضافة إلى تقارير الإنجاز المعتمدة من استشاري المشروع مع الدفعات الجارية وذلك للتأكد من استحقاقية الدفعة وتقليص زمن زيارة المشروع وبالتالي تسريع عمليات الصرف.

وأضافت الفندي، أن البرنامج قام بتعديل وتسهيل ضوابط تمرير الدفعات بما يحقق سرعة صرف دفعات المقاولين وضمان جاهزية مستندات المشروع عند فتح الملف للحيلولة دون إرجاع الدفعات وبالتالي سرعة صرفها للمقاولين.

يذكر أن برنامج الشيخ زايد للإسكان أطلق مجموعة من المحفزات لضمان استمرارية الأعمال وتقديم الخدمات للمتعاملين بما يضمن تنفيذ المشاريع السكنية وفق خططها الزمنية ودعم الاقتصاد الوطني في ظل الظروف التي يمر بها العالم من تداعيات انتشار فيروس كوفيد 19.