الدوام في رمضان لـ5 فئات حكومية برأس الخيمة

المصدر: مصباح أمين-رأس الخيمة

أصدرت دائرة الموارد البشرية في رأس الخيمة، تعميماً بشأن تحديد ساعات دوام الموظفين في الدوائر الحكومية خلال شهر رمضان المبارك.

وحددت الدائرة في التعميم الذي حصلت "الامارات اليوم" على نسخة منه، ساعات الدوام لخمس فئات في الجهات الحكومية برأس الخيمة.

وأشار التعميم إلى أن دوام الجهات التي تعمل بنظام الفترة الصباحية سيبدأ من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثانية ظهراً، كما سيبدأ عمل الجهات التي تطبق نظام ساعات عمل ممتدة وهي الفئات الوظيفية التي تتطلب عقودها ساعات عمل أطول من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثالثة ظهراً.

وأوضح التعميم، أن دوام الجهات التي تعمل بنظام الفترتين الصباحية والمسائية سيبدأ من الساعة الثامنة صباحاً، وحتى الواحدة ظهراً، ومن الساعة الواحدة ظهراً وحتى الساعة السادسة مساءً.

وأشار إلى أن دوام الجهات التي تعمل بنظام المناوبات يكون حسب النظام الذي تصدر السلطات المختصة في الجهة المعنية وفقاً لظروف العمل، كما أن دوام الجهات التي تطبق جداول الدوام الخاصة يكون حسب النظام الذي تصدر السلطة المختصة في الجهة المعنية وفقا لظروف العمل.

وأضاف أن في جميع الأحوال يجب ألا تقل ساعات العمل الرسمية عن خمس ساعات يوميا كحد أدنى، سواء كان ذلك من خلال العمل المكتبي أو الميداني أو الافتراضي (عن بعد).

وأوضح أنه يجب مراعاة ظروف ومتطلبات العمل (عن بعد) في تخطيط وجدولة ومتابعة عمل الموظفين بما يحقق أقصى عائد انتاجي، وتابع التعميم أنه يجوز منح ساعة مرنة واحد فقط قبل أو بعد بدء ساعات الدوام الرسمي للجهات الحكومية التي يبدأ دوامها من الساعة التاسعة صباحاً.

وأشار إلى أنه يجوز للجهات الحكومية ذات الارتباط المباشر بخدمات وسعادة المتعاملين تحديد أكثر من فترة دوام صباحي بحيث لا تقل كل فترة عن خمس ساعات يومياً.

وذكر أنه يجب التأكد من وجود موارد بشرية كافية لمقابلة الاحتياجات التشغيلية وخدمة المتعاملين أثناء ساعات الدوام الرسمي وتطبيق الساعات المرنة إن وجدت، إضافة إلى التزام الجهات الحكومية بالإعلان المكثف والمستمر لكافة المتعاملين لديها عن فترات الدوام الرسمية التي سيتم العمل بها لتقديم الخدمات وضمان تقديمها وفقا لأعلى مستويات الجودة والتمييز.