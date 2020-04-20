كبير مفتين مدير إدارة الإفتاء بدبي يدعو للتبرع لـ"حملة 10 ملايين وجبة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكد الدكتور أحمد بن عبد العزيز الحداد، كبير مفتين مدير إدارة الإفتاء في دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، بأن إخراج الزكاة في شهر رمضان المبارك وفي هذه السنة تحديداً على شكل وجبات طعام هو من أهم مقاصد الشريعة ومن أهم مقاصد الزكاة، لأنها تحقق بذلك الأمن الغذائي للمحتاجين ممن تضرروا بسبب تفشي وباء وفيروس كورونا المستجد في العالم(جائحة كوفيد-19)، والذين ليسوا محتاجين إلى النقد بقدر حاجتهم إلى الطعام والشراب، داعياً فضيلته المتبرعين والخيّرين والحريصين على العطاء وفعل الخير من الأفراد والمؤسسات في المجتمع الإماراتي إلى المشاركة الفاعلة والمكثفة بالتبرعات والصدقات وأموال الزكاة في حملة "10 ملايين وجبة"، لتوفير وجبات الطعام والطرود الغذائية والتموينية للمحتاجين، ومساندة الفئات الهشة الأكثر تأثراً بهذه الأزمة العالمية.

الدكتور أحمد بن عبدالعزيز الحداد، كبير المفتين، مدير إدارة الإفتاء في #دبي يدعو للتبرع لـ "حملة #عشرة_ملايين_وجبة" ويؤكد أنّ إخراج الزكاة وجبات طعام في هذا الظرف من مقاصد الشريعة، لمساعدة الفقراء والمساكين والمحتاجين.#الإمارات_اليوم pic.twitter.com/h4bh7lNer3 — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) April 20, 2020