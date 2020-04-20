فريق بحثي بـ«الشارقة للابتكار» يطور أقنعة وجه واقية من كورونا

المصدر: الشارقة- الإمارات اليوم

نجح فريق بحثي يعمل بشراكة مع مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار في تطوير وتصميم وإنتاج مجموعة متنوّعة من أقنعة الوجه الواقية التي يمكن لمختلف القطاعات الاستعانة بها للوقاية من العدوى، اذ أطلق مجمّع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار برنامج تعاون مع مختبرات «إيمنسا للتكنولوجيا» Immensa - الشريك المتخصص في تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد - بغرض تصنيع أقنعة وجه واقية تصلح للاستخدام اليومي في خطوة سباقة من المجمّع للمساهمة في جهود وبرامج الحماية من تفشّي جائحة فيروس كورونا المستجدّ (كوفيد 19)؛ حيث أثبتت أقنعة الوجه الجديدة فاعليتها في الحدّ من انتشار العدوى بنسبة 86% عند مخالطة المرضى والمصابين بالفيروس بسبب قدرتها على الحيلولة دون ملامسة أي رذاذ صادر عن هؤلاء المرضى والمصابين لوجه الشخص الذي يرتدي القناع واستقراره عليه.

وفي غضون 3 أيام، نجح الفريق البحثي في المجمّع في ابتكار وتصميم وإنتاج مجموعة متنوّعة من النماذج الأولية لأقنعة الوجه الواقية التي يمكن لمختلف القطاعات الاستعانة بها للوقاية من العدوى. وخلال أقل من أسبوع، بدأت عملية إنتاج أقنعة الوجه الجديدة، وبحلول الأسبوع الأول من شهر مارس، بلغت الطاقة الإنتاجية لمختبرات إيمنسا للتكنولوجيا ما يزيد عن 5000 قناع واقِ أسبوعيًا.

كما نجحت مختبرات إيمنسا للتكنولوجيا من خلال شراكتها مع مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار في تكثيف إنتاجها من أقنعة الوجه الواقية ليتجاوز 25 ألف قناع واقٍ أسبوعيًا في مشاغلها، وأصبحت خطوط إنتاجها تصل إلى العديد من المؤسسات بالقطاعين العام والخاص في جميع ربوع الدولة.

وتمكنت الشركة من انتاج أقنعة وجه تصلح لتوصيلها بأجهزة التنفس الصناعي، بالإضافة إلى أجهزة ومعدّات أخرى من التي تواجه نقصًا في الأسواق. علاوة على ذلك، لا يزال مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار يواصل مساعيه في إنتاج أجزاء الآلات غير الطبية باستخدام تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد للمعادن حرصًا منه على خدمة شركات التصنيع العاملة في مختلف القطاعات وسدّ احتياجاتها من الأجزاء المعدنية التي أصبحت تعجز عن الحصول عليها بسبب الخلل الذي ضرب سلسلة التوريد الخاصة بها.