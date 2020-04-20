إعادة تشكيل مجلس أمناء «الوطني لعلوم الفضاء»

المصدر: العين - وام

أعاد المركز الوطني لعلوم وتكنولوجيا الفضاء في جامعة الإمارات العربية المتحدة تشكيل مجلس أمنائه، بانضمام ثلاثة أعضاء، هم: مدير الجامعة بالإنابة نائب مدير الجامعة للشؤون الأكاديمية، الدكتور غالب الحضرمي البريكي، ومدير عام الياه سات للخدمات الحكومية، المهندس علي الهاشمي، وعضو مجلس أمناء صندوق تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، الدكتور محمد أحمد الكوس.

واطلع المجلس خلال اجتماعه عن بعد، برئاسة المدير العام لوكالة الإمارات للفضاء الدكتور محمد الأحبابي، أمس، على تقدم العمل في مبنى تصميم وتنفيذ وفحص الأقمار الاصطناعية، واعتماد سير عمل المشروعات المستقبلية العلمية والبحثية للمركز، والتقدم في مشروع «القمر الاصطناعي العربي 813» للأغراض المدنية والاستخدامات المتعددة لخدمة الوطن العربي ودول المنطقة.