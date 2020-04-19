عيادات متنقلة لفحص العمال من الأمراض الخطرة والمعدية بعجمان

المصدر: عجمان - الإمارات اليوم

انطلقت في عجمان عيادات متنقلة لإجراء فحوص الامراض المعدية، ومنها فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) بين فئات العمال في مواقع سكنهم.

وتعمل العيادات المتنقلة بصورة متكاملة مع المستشفى الميداني الذي أقيم في حرم مستشفى السعودي الألماني بعجمان، بمبادرة مشتركة بين منطقة عجمان الطبية ومجموعة مستشفيات السعودي الألماني و"أطباء الإمارات" و"إمارات العطاء"، لتقديم العلاج مجاناً للحالات التي تظهر عليها أعراض الإصابة بفيروس كورونا، أو أية إصابات مرضية.

وقال مدير منطقة عجمان الطبية حمد تريم الشامسي، إن المستشفى يحظى بدعم صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وولي عهد الإمارة سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي.

وأشار الشامسي إلى أن المستشفى الميداني يستوعب حالياً 50 سريراً، ويضم طاقماً طبياً وتمريضياً تطوعوا لخدمة المجتمع وأفراده.

وقالت الرئيس التنفيذي لمجموعة مستشفيات السعودي الالماني في الامارات، الدكتورة ريم عثمان، إن العيادات المتنقلة تجري فحوصاً لفئة العمالة، وفي حال تم الاشتباه في أي حالة ينقل الشخص للمستشفى الميداني المقام في حرم المستشفى السعودي الألماني بعجمان، بسعة 50 سريراً.

وأوضحت ان الاطباء يستقبلون الحالات في المستشفى الميداني، لعلاجهم مجاناً بالتعاون مع منطقة عجمان الطبية، مشيرة الى ان الحالات التي تعاني أمراضاً مزمنة أو خطرة يتم نقلها لمستشفى السعودي الألماني في عجمان، وتجرى لهم الجراحات والعلاجات اللازمة مجاناً.

وأكدت ان انطلاق العيادات المتنقلة وانشاء المستشفى الميداني، يشكل نموذجاً مميزاً للعمل المشترك بين القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية، انطلاقاً من توجيهات الدولة للعمل المشترك للتصدي لفيروس كورونا والأمراض المعدية والخطرة.