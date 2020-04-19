«موارد الفجيرة»: 5 ساعات عمل عن بُعد يومياً في رمضان

المصدر: سمية الحمادي- الفجيرة

أفاد مدير دائرة الموارد البشرية في حكومة الفجيرة، محمد خليفة الزيودي، بأن الدائرة قامت بدراسة مع عدد من الجهات ذات الاختصاص عن ساعات العمل في رمضان بما يتناسب مع الشهر الفضيل، خصوصاً مع نظام «العمل عن بعد» الذي سيبدأ من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثانية بعد الظهر، كما اعتمدته الهيئة الاتحادية للموارد البشرية.

وأشار الزيودي إلى نجاح نظام العمل عن بعد بنسبة 100% في إمارة الفجيرة، مؤكداً أن 70% من الموظفين في كل دوائر الحكومة المحلية يعملون عن بعد بينما 30% فقط يعملون بشكل ميداني من أجل انجاز العمل الذي يتطلب القسم الميداني، منوهاً بأنه تم تطبيق النظام في بداية الأمر على الموظفين ممن تجاوزت أعمارهم سن الستين وأصحاب الأمراض المزمنة، مثل السكر والضغط وأمراض القلب والكلى والكبد، إلى أن شملت جميع الموظفين في بعض الدوائر كالبلديات الذي لا يتطلب عملهم الشق الميداني.

ولفت إلى إنجاز المعاملات بنسبة 100% منذ البدء في نظام العمل عن بعد، وذلك بتقديم أفضل الخدمات الذكية لمختلف القطاعات على مستوى امارة الفجيرة والمناطق التابعة لها، مؤكداً أن جميع الموظفين الذين يعملون عن بعد قد اثبتوا فاعلية هذا النظام من خلال مؤشرات أدائهم، التي أسهمت في انجاز المعاملات المطلوبة، بما يلبي احتياجات كل المتعاملين في جميع القطاعات من الجهات الحكومية على المستويين الاتحادي والمحلي، وكذلك الخاصة.

ونوه الزيودي بأن تطبيق العمل عن بعد، يعتمد بشكل كامل على ضوابط سياسة الموارد البشرية، والتي وضعتها إدارة الموارد البشرية والتوطين، بما يضمن إنتاجية الموظف، التي تستند بدورها إلى المعدل اليومي لتنفيذ وإنجاز المهام المطلوبة، وفرض مخالفات وانذارات على كل من يخالف هذه الضوابط.

وأكد أنه لم تسجل مخالفة واحدة إلى الآن من قبل إنتاجية العمل بالنسبة للموظفين الخاضعين لنظام العمل عن بعد.