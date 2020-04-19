إغلاق 5 مطاعم استقبلت زبائن في مقرها برأس الخيمة

المصدر: مصباح أمين-رأس الخيمة

أغلقت دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة، خمسة مطاعم إثر عدم التزامها بتعليمات عدم استقبال الزبائن والاكتفاء بخدمة التوصيل المنزلي.

وقال مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية في الدائرة، فيصل عليون، إن «الدائرة نفذت حملة تفتيشية على المنشآت الغذائية والتجارية في الإمارة أسفرت عن إغلاق خمسة مطاعم نتيجة لعدم التزامها بالتعاميم الصادرة عن الدائرة بشأن الإجراءات الاحترازية التي صدرت لحماية المجتمع من مخاطر انتقال فيروس كورونا».

وأوضح أن الحملة التفتيشية كشفت استقبال المطاعم لزبائن في مقرها، رغم تحذير الدائرة المتكرر عبر قنواتها الرسمية وعبر وسائل الإعلام المحلية المختلفة بمنع استقبال الزبائن والاكتفاء بخدمات التوصيل، كما تبين عدم التزام العاملين بارتداء الكمامات والقفازات التي تعد شرطاً أساسياً لتحقيق معايير السلامة والنظافة في إعداد الوجبات والمشروبات.

ولفت إلى أن الدائرة حريصة على إلزام أصحاب المنشآت بالإجراءات الوقائية والاحترازية التي من شأنها الحفاظ على المصلحة العامة للمجتمع.