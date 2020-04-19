مواطنة تحصل على الدكتوراه بامتياز «عن بعد»

تمكنت المواطنة والباحثة رشا علي عمر الشمري، من الحصول على درجة الدكتوراه في اللغة العربية وآدابها تخصص «اللغة والنحو» من جامعة الوصل، والتي ناقشتها عن بعد (On Line) وفق تقنية برنامج (Microsoft Teams، بتقدير «ممتاز» عن اطروحتها الموسومة بـ«النصية في الخطاب القيادي الإماراتي – مقاربة لسانية»، وتعتبر الرسالة الثانية منذ بداية أزمة كورونا.

وأكدت الدكتورة رشا الشمري لـ«الإمارات اليوم» أنها كانت تستطيع تأجيل مناقشة الدكتورة الخاصة بها لحين تحسن الأوضاع ولكنها أصرت على مناقشتها مع الجامعة بموعدها المطروح، لافتة إلى أنها بحثت مع اللجنة المشرفة على رسالة الدكتورة خاصتها موضوع مناقشة الرسالة عن بعد، إذ تمت الموافقة على ذلك.

وأشارت إلى أن لجنة المناقشة تشكلت من الدكتور خليفة بوجادي رئيسًا ومناقشًا داخليًا، والدكتور أحمد عفيفي مناقشًا خارجيًا من جامعة الإمارات، والدكتور خالد توكال مناقشًا داخليًا، والدكتور أحمد حساني مشرفًا، وتم مناقشة الرسالة عن بعد.

وأكدت أنها بذلت جهوداً كبيرة لإنجاز هذا البحث، وركزت على جوانب لغوية ونحوية جديدة فيه، وقامت بزيارات علمية وأدبية لعدد من المؤسسات المرموقة المتخصصة في بحوث ودراسات متعلقة بهذا الأمر، لافتة إلى أنها تستمد قوتها وعزيمتها من قيادة الدولة التي تعلمت منها أهمية النجاح وأن تكون المرأة من العناصر الفاعلة والمهمة بالمجتمع، لافتة إلى أن الإمارات وفرت لجميع المواطنات العوامل التي تجعلها ناجحة، ومكنتها في العديد من المجالات، وأتاحت لها فرص قيادية عديدة، مبينة أنها تعمل حاليا رئيسة قسم العلاقات الدولية في إدارة الترويج والاتصال بغرفة تجارة وصناعة عجمان.