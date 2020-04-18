12 معلومة تحتاج معرفتها عن الحملة الوطنية "الامارات تتطوع"

المصدر: هنادي أبو نعمة – دبي و غرافيك الصورة ماهر الجوهري

أطلقت وزارة تنمية المجتمع بالتعاون مع اللجنة الوطنية لتنظيم التطوع خلال الأزمات، الحملة الوطنية "الإمارات تتطوع " لتبني ودعم المتطوعين على مستوى الدولة الراغبين في المساهمة في الجهود المبذولة للتصدي لانتشار فيروس كورونا كوفيد 19، ومساندة خط الدفاع الأول بالتعاون مع القطاعات الحكومية وشبه الحكومية والتطوعية والخاصة.

وتتيح الحملة للمتطوعين نوعين من التطوع، التطوع الميداني والتطوع الافتراضي وفقًا لخبراتهم ومهاراتهم، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني (volunteers.ae/ )

ويوفر التطوع الميداني فرص تطوع مخصّصة للأفراد الذين يملكون خبرة في المجال الطبي أو أي تخصّصات أخرى يُمكنهم من خلالها مساندة الهيئات التي تقف في خطوط الدفاع الأولى لمواجهة فيروس كورونا.

أما التطوع الافتراضي فيتيح فرص تطوع عن بُعد لمختلف أفراد المجتمع، تُمكّنهم من المساهمة في الحملة من خلال تقديم خبراتهم ومهاراتهم الخاصة من منازلهم للحفاظ على سلامتهم. ويُمكن للأفراد والمؤسسات المشاركة في الحملة من خلال فرص التطوع الافتراضي على حد سواء.

ويمكن تلخيص اهم المعلومات التي يحتاج المتطوعون معرفتها في النقاط التالية:

1.يمكن للمواطنين والمقيمين ومؤسسات القطاعين الحكومي والخاص المُشاركة في الحملة

2.يمكن المشاركة في الفرص التطوعية عبر زيارة منصة " متطوعين.امارات" والتعرف على مختلف الفرص المتاحة

3.يتم إعلام المتطوع باختياره للانضمام للتطوع بالحملة من خلال البريد الإلكتروني أو رسالة نصية.

4.يمكن الاستفادة من مجالات التطوع الافتراضي عبر تقديم خدمات التدريب في المجالات التعليمية والرياضية والترفيهية أو الحصول على دعم افتراضي

5.يمكن التطوّع في أكثر من فئة لكن ينصح بالتطوع في مجال واحد لتركيز الجهود وتقييم فعالية العمل.

6.تحدد متطلبات التطوّع الميداني حسب نوع الفرصة التطوعية التي يمكن الاطلاع عليها من خلال المنصة

7.يتم تسجيل وتنظيم الوقت أو الجهد المبذول في العمل التطوّعي عبر احتساب ساعاته من خلال الموقع الإلكتروني وتتضمن العمل الميداني والتدريب والتدرب الافتراضي

8.هل يمكن تضمين شهادات التطوّع كوثائق رسمية مع طلبات الجامعة أو طلبات التوظيف لأن المنصة جهة رسمية وهناك كثير من الجامعات تعتمد ساعات التطوع فيها كمتطلب لتخرج الطلاب.

9.يحتاج التطوع للعمل في المجالات الطبية والإسعافات الأولية والمتخصصين في المجال الصحي إلى اختصاصات معتمدة ومرخصة.

10.لا يتعارض التطوع ضمن الحملة مع عقد العمل الخاص في حال موافقة جهة العمل وعدم تعارض التطوع مع الالتزام بالمسؤوليات الوظيفية.

11.يمكن للأفراد والمؤسسات اقتراح فرص تطوع أخرى غير المعلن عنها ويتم دراسة الاقتراحات واعلامهم بالنتيجة

12.يقتضي التطوع الافتراضي التسجيل في موقع المنصة الالكتروني واختيار الفرصة الملائمة لخبرة المتطوع، المعلن عنه ضمن 6 مجالات حتى الآن.