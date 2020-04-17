«العمل الخيري» في عجمان يطلق «الناس للناس»

المصدر: عجمان ـ الإمارات اليوم

أطلق مجلس تنسيق العمل الخيري في عجمان مبادرة «الناس للناس»، وتتلقي مساهمات الأفراد والمؤسسات المادية والعينية والدعم اللوجستي، وذلك لمساعدة الساعين لتقديم التبرعات الداعمة للجهود الحكومية، وتمكينهم من توجيه تبرعاتهم إلى وجهتها الصحيحة وعبر قنوات محددة تخدم في الحد من التداعيات الصحية والإنسانية والاقتصادية والاجتماعية لهذه الأزمة، ومن ثم إعادة توزيعها على المحتاجين من الأسر المتضررة من تبعات تفشي فايروس كورونا المستجد.



وتجسد هذه المبادرة تعاون وتكاتف رجال الأعمال والشركات والأسر الإماراتية في دعم الجهود الوطنية الكبيرة لمواجهة فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد-19»، وتستكمل نهج العطاء والبذل المتجذر في مجتمع الإمارات وما تقوم عليه دار زايد الخير من قيم إنسانية وحضارية استثنائية.



وقالت أمين عام المجلس، مريم المعمري، إن تضافر الجهود الوطنية المخلصة أظهر أبهى قيم التلاحم الأصيلة والتراحم الذي يملأ قلوب أبناء الإمارات الذين قدموا للعالم نموذجاً فريداً في رسوخ الثوابت الوطنية والولاء للقيادة وقوة الترابط التي تجمع كل من يعيش على أرض الإمارات.



وأضافت أن المبادرة تتيح الفرصة للراغبين في تأدية واجبهم ومسؤوليتهم لرد الجميل للوطن المعطاء، والمساهمة في توحيد الجهود للتصدي لهذا الوباء، وتعزيز مساهمة الدعم المجتمعي، للوصول إلى أكبر أثر للمساعدات الإنسانية التي تساند الاحتياجات الطارئة.



وأكدت المعمري أن المبادرة ستمكن المتضررين المحتاجين للمساعدات من تقديم طلباتهم عبر الموقع الإلكتروني (https://www.cognitoforms.com/CCCAJMAN/charity)، إلى جانب إمكانية التواصل مع مركز عجمان للإتصال 80070 لمساعدتهم في تقديم الطلب.



وأوضحت انه تم وضع آلية لإدارة وتنظيم المساهمات «العينية والمادية»، وإعادة توزيعها على المتضررين بحسب أولوية الأكثر تضرراً، و بالتنسيق مع المؤسسات والجمعيات الخيرية في إمارة عجمان.