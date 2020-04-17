"تنمية المجتمع": التطوع الميداني في الخدمات الطبية يتطلب تخصصات مرخصة

المصدر: هنادي أبونعمة - دبي

أكدت وزارة تنمية المجتمع أن التطوع في مجال تقديم الخدمات الطبية والعلاجية يشترط تخصص المتطوعين في مجالات علمية وعملية معتمدة ومرخصة تؤهلهم للتمكن من تقديم خبراتهم في العمل في المجالات الطبية، والاسعافات الأولية والخدمات الصحية الاختصاصية الأخرى، كما دعت جميع الكوادر من حملة الكفاءات والخبرات من مواطنين ومقيمين، إلى المبادرة للتطوع الميداني وذلك تحت مظلة الحملة الوطنية "الإمارات تتطوع"، التي أعلنت عنها "اللجنة الوطنية العليا لتنظيم التطوع خلال الأزمات"أمس لدعم الجهود المبذولة على مستوى الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتوفر منصة التطوع "الإمارات تتطوع"،( https://volunteers.ae)، مئات الفرص التطوعية للخبرات الطبية المتخصصة لتقديم جهودهم في عدد من مواقع الخدمات المنتشرة في كل إمارات الدولة لمواجهة الفيروس، والتي تشمل مراكز إجراء الفحوص الطبية ومراكز الحجز الصحي ومراكز دعم وخدمات المنشآت الطبية، فضلاً عن مراكز الاتصال والاستجابة لتقديم الدعم للحالات المرضية الطارئة.

وتضم المنصة كل المنصات الوطنية التطوعية تحت سقف واحد، ما يسهل على المتطوعين تصفح مجالات التطوع المطلوبة، كما تتيح شروط التطوع للعاملين في مؤسسات القطاع الخاص إمكانية التطوع بشرط علم وموافقة جهة العمل، وبما يضمن عدم تقصير الموظف في تأدية مهامه والتزاماته الوظيفية.

ويمكن التسجيل للتطوع عبر إنشاء حساب من خلال المنصة ذاتها بالنسبة للأشخاص غير المسجلين فيها سابقاً، كما يمكن التقدم للتطوع كمجموعة أو عدد من الأفراد في أسرة واحدة، على أن تتم الموافقة على طلبهم وفقاً للفرص التطوعية المتاحة.