حمدان بن محمد: الوضع بحمد الله وتوفيقه تحت السيطرة.. ثقتنا كبيرة في وعي المجتمع ورهاننا عليه

المصدر: موقع الإمارات اليوم

قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي عبر حساب سموه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، ترأست اجتماعاً عن بُعد للجنة العليا لإدارة الأزمات والطوارئ في دبي، عن طريق تقنية الاتصال المرئي، للتعرف على مجريات سير عمل اللجنة وما تقوم به من جهود تتم بالتنسيق مع كافة الجهات المُمثلة فيها لضمان التعامل مع تطورات الوضع الراهن الناجم عن انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وتابع سموه قائلاً "الوضع بحمد الله وتوفيقه تحت السيطرة.. ثقتنا كبيرة في وعي المجتمع ورهاننا عليه لتجاوز هذا الظرف العابر وتحقيق ذلك ليس ببعيد بتكاتف الجهود .. وهدفنا الأول والأخير حماية الناس كافة.. وصحة وسلامة جميع أفراد المجتمع كانت وستظل دائما في صدارة الأولويات".

وأضاف سموه "نشدُّ على أيادي أبطال خط الدفاع الأول وكل التقدير لجهودهم .. وكل الشكر والتقدير لكافة أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين على تعاونهم المثالي في الالتزام بتطبيق تعليمات الوقاية المتخذة في دبي خلال الأسابيع القليلة الماضية".

واختتم سموه قائلاً "لا يوجد في قاموس الإمارات عقبات وتحديات.. هناك دائما أمل وفرص.. نتعامل مع الموقف الراهن بكل ثقة في قدرتنا على تجاوز تبعاته بتضافر الجهود وتعاون الجميع لنتخطى هذه المرحلة ولنستأنف مسيرة النجاح نحو تحقيق كل الطموحات المأمولة لمستقبل وطننا... والقادم دائماً أفضل وأسعد".