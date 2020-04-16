تصاريح لشركات التوصيل الملتزمة خلال «التعقيم الوطني» في عجمان

المصدر: الإمارات اليوم – عجمان

قررت لجنة استمرارية الأعمال بعجمان خلال اجتماعها الثالث الذي عقدته برئاسة قائد عام شرطة عجمان ورئيس لجنة استمرارية الأعمال في عجمان، اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي، تشكيل لجنة مشتركة بين شرطة عجمان ودائرة البلدية والتخطيط بعجمان للتدقيق على ضوابط واشتراطات الصحة والسلامة، ليتم السماح لشركات التوصيل الملتزمة بالعمل أثناء الفترة المحددة للتعقيم الوطني شريطة الحصول على تصريح من خلال التقدم بطلب إلى قسم الصحة في دائرة البلدية والتخطيط.

وناقش الاجتماع الذي عقدته اللجنة عن بعد تطبيق معايير مواصفة استمرارية الأعمال في المؤسسات وأثرها الإيجابي في تعزيز الجودة ودعم استمرارية الأداء بالشكل الأمثل، وأوصى رئيس اللجنة بتشكيل فرق عمل في كل مؤسسة حكومية بعجمان لتطبيق الاجراءات الداعمة تمهيدا لحصول جميع المؤسسات الحكومية في الإمارة على مواصفة استمرارية الأعمال.

واستعرض قائد عام شرطة عجمان التدابير الوقائية والاحترازية التي تم اتخاذها بحيث تتواءم وتدعم إجراءات استمرارية الأعمال في الإمارة، من حيث عمليات تعقيم سكن العمال في الإمارة، والتدابير الاحتياطية لعمليات نقل العمال، إضافة إلى تطبيق عملية تقييد حركة المركبات أثناء عملية التعقيم وتنظيم الدخول بالمركبات إلى الإمارة والخروج منها دون إعاقة تنقل الفئات المستثناة في القطاع الطبي والمؤسسات المهمة والقطاعات الحيوية المحددة، ودون التأثير على اقتصاد الإمارة والدولة، إلى جانب متابعة تطبيق التباعد الجسدي في جميع المواقع، ومنع الاختلاط والتجمعات وإصدار مخالفات عدم تطبيق الإجراءات الوقائية المقررة كارتداء الكمامات والالتزام بما لايزيد عن 3 أشخاص في المركبة وغيرها.

ودعماً لهذه لإجراءات المتخذة في مواجهة الأزمة الحالية، أصدرت اللجنة توصية بإعداد خطة استراتيجية مشتركة متكاملة لاستمرارية الأعمال، إضافة إلى ضرورة تحديد منسقين من كل مؤسسة حكومية لتعزيز وتطوير خطط مواجهة الأزمة الحالية والأوبئة والازمات والكوارث المستقبلية بما يضمن ويدعم استمرار الأداء وإنجاز الأعمال دون توقف على مستوى القطاعات والجهات المختلفة في الإمارة.

كما استعرضت اللجنة المشاريع والخدمات الالكترونية والذكية المشتركة الداعمة لاستمرارية الأعمال لضمان مواصلة تقديم الخدمات للمتعاملين، وتبسيط إجراءات الحصول على الخدمة من خلال الربط الالكتروني بين المؤسسات المحلية في الإمارة، إضافة إلى مناقشة سبل مواجهة التحديات حول تأثير أوضاع المنشآت السياحية والفنادق على الوضع الراهن في إمارة عجمان، بما يضمن صحة وسلامة أفراد المجتمع.