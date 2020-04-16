«البنية التحتية» تطلق مبادرة لدعم المواطنين في تصميم منازلهم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلق وزير تطوير البنية التحتية، الدكتور المهندس عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي، مبادرة «صمم بيتك صح»، حيث يحرص من خلالها مجلس شباب الوزارة، بالتعاون مع المهندس طارق الحمادي، على دعم المواطنين في مرحلة تصميم الفلل الخاصة بهم وتطوير مخططاتهم، من خلال مراجعة المهندسين المتخصصين في تصميم المخططات المعمارية، وتطويرها بما يتوافق مع احتياجات الأسر ومقدرتها المالية، ومساحة الأرض المتوافرة.

وأكد النعيمي، خلال إطلاقه المبادرة عن بُعْد، أن المبادرة تحقق الاستقرار السكني، وتوفر مقومات الحياة الكريمة والرفاه والسعادة لأبناء الإمارات، وذلك عبر توفير أشكال متعددة من الدعم السكني، منها مساعدتهم على تصميم منازلهم، كل حسب احتياجاته ومقدرته المالية، مع مراعاة الوضع الاجتماعي وخصوصية المجتمع بالدولة، وقد ذكر أن المبادرة تهدف إلى خلق بيئة تواصل بين المختصين من المهندسين وأفراد المجتمع، لمساعدتهم في عملية اتخاذ القرار.

من جانبها، حددت رئيس مجلس شباب الوزارة، المهندسة مروة التفاق، معايير اختيار المستفيدين من المبادرة، وتتمثل في أن يكون المستفيد من مواطني دولة الإمارات، وألا يتعدى مجموع الدخل الشهري للأسرة 50 ألف درهم، بالإضافة إلى ألا تزيد مساحة البناء على 8000 قدم مربعة (750 متراً مربعاً)، وكذلك أن يكون المشروع لايزال في مرحلة التصميم، ولم يتم البدء في التنفيذ، وأن يكون تصميم المسكن جاهزاً ومتوافراً بصيغة «PDF» أو «أوتوكاد».