هطول أمطار على مناطق متفرقة في الدولة

شهدت مناطق في دبي وأبوظبي والشارقة هطول أمطار متفرقة تراوحت بين الغزيرة والمتوسطة.
وكان المركز الوطني للأرصاد توقع أن يكون الطقس، اليوم، غائماً جزئياً إلى غائم، مع سقوط أمطار على مناطق متفرقة مصحوبة بالبرق والرعد أحياناً، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً، وتكون مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية.
#أمطار على إمارة الشارقة#الإمارات_اليوم pic.twitter.com/SYQ2hQUMTM— الإمارات اليوم (@emaratalyoum) April 15, 2020
#أمطار على ابوظبي— الإمارات اليوم (@emaratalyoum) April 15, 2020
تصوير: نجيب محمد#الإمارات_اليوم pic.twitter.com/7vWxRzimvy
المركز الوطني للأرصاد: #أمطار على براكة #الظفرة #أبوظبي #الإمارات_اليوم pic.twitter.com/Ap9ldQTZgK— الإمارات اليوم (@emaratalyoum) April 15, 2020