هطول أمطار على مناطق متفرقة في الدولة

المصدر: موقع الإمارات اليوم

شهدت مناطق في دبي وأبوظبي والشارقة هطول أمطار متفرقة تراوحت بين الغزيرة والمتوسطة.

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع أن يكون الطقس، اليوم، غائماً جزئياً إلى غائم، مع سقوط أمطار على مناطق متفرقة مصحوبة بالبرق والرعد أحياناً، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً، وتكون مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية.