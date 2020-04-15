شرطة أبوظبي تنفذ قرار إعفاء رسوم تسجيل المركبات الخاصة بالشركات

المصدر: موقع الإمارات اليوم

نفذت القيادة العامة لشرطة أبوظبي وبالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين قرار إعفاء المركبات التجارية من رسوم التسجيل تنفيذا لحزمة الإجراءات التحفيزية الاقتصادية التي أطلقها المجلس التنفيذي.

ويشمل القرار إعفاء المركبات التى تمارس الانشطة التجارية في الإمارة من رسوم التسجيل من تاريخ 16 مارس2020ولغاية نهاية العام، وسيتم ارجاع الرسوم للمركبات التي دفعت الرسوم المالية واكملت التسجيل.

ودعت شرطة ابوظبي جميع الشركات والمؤسسات الاستفادة من القرار عبر تطبيقها الذكي وموقعها الالكتروني adpolice.gov.aeوالالتزام بجميع التدابير الوقائية الاحترازية التي تطبقها الجهات المختصة في الدولة حاليا واتباع النظم والقوانين والارشادات التى ترعى حقوقهم وتكفل امنهم وسلامتهم.

واكدت اهتمامها بتوفير الخدمات الشرطية عبر القنوات الرقمية بما يتماشى مع الاجراءات الاحترازية وبالمستوى الذي يحقق الامن والامان لجميع فئات المجتمع.