محمد بن زايد: نسعى إلى توفير أقصى درجات الوقاية والصحة لمجتمع الإمارات

المصدر: أبوظبي - وام

أطلق صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، «البرنامج الوطني للفحص المنزلي لأصحاب الهمم»، من المواطنين والمقيمين، وذلك استكمالاً لجهود دولة الإمارات الاحترازية والوقائية، الهادفة إلى تعزيز السلامة والصحة العامة في المجتمع.

وقال صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في تغريدة على «تويتر»: «أطلقنا البرنامج الوطني للفحص المنزلي لأصحاب الهمم من مواطنين ومقيمين، نستكمل به جهود الإمارات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس (كورونا).. أصحاب الهمم لهم دورهم في البناء والتنمية، وبإذن الله نسعى إلى توفير أقصى درجات الوقاية والصحة لمجتمع الإمارات بكل أطيافه».

ويعدّ البرنامج مسانداً ومكملاً لجهود مراكز المسح «من المركبة»، للكشف عن فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد-19)، ومراكز الفحص المعتمدة على مستوى الدولة.

ويستهدف «برنامج الفحص المنزلي» الفئات المجتمعية من أصحاب الهمم، غير القادرين على الوصول بسهولة إلى مراكز الفحص، خصوصاً من لا يستطيع الحركة بشكل طبيعي، أو من غير القادرين على التعبير، أو يعانون صعوبة التواصل مع الآخرين، وذلك في إطار تأكيد الاهتمام الخاص بهذه الفئة الغالية، وتسهيلاً عليهم لإجراء الفحص، ولتعزيز برامج الوقاية العامة في الدولة.

ووجّه سموّه بعمل جدول زمني وحصر الحالات، بالتنسيق مع الوزارات المعنية، والبدء في عملية المسح، لإنهاء البرنامج في غضون 30 يوماً من بدء التنفيذ.

وتهدف هذه الخطوة إلى تسهيل إجراءات المسح الوقائي، والوصول إلى فئات المجتمع كافة، بما فيهم أصحاب الهمم، وهم محور هذا البرنامج الأول من نوعه في العالم، الذي يأتي ضمن حرص القيادة الحكيمة على هذه الفئة الغالية، وضمان حقوقهم، وتوفير جميع الخدمات في حدود قدراتهم وإمكاناتهم، وتأمين المعيشة الآمنة الصحية الكريمة لهم.

وستقوم الفرق المختصة من الجهات المعنية بتنفيذ البرنامج وفقاً للتوجيهات، وبأفضل المعايير العالمية المعتمدة، وبروتوكولات منظمة الصحة العالمية، وبالطرق المُثلى، إلى جانب تقديم المشورة الصحية والوقائية لكل من يحتاجها.

ولي عهد أبوظبي وجّه بعمل جدول زمني، وحصر الحالات والبدء بالمسح.

«البرنامج» يستهدف الفئات المجتمعية من أصحاب الهمم، غير القادرين على الوصول بسهولة إلى مراكز الفحص.